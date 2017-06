Hitze: Welche Kleider sind okay?

Es ist heiss. Sehr heiss. Und so bleibt es auch bis mindestens Ende dieser Woche.

Nun, wer in den Ferien weilt oder am Feierabend im Garten die Beine hochlegt, für den oder die ist klar: Nur leichte, bequeme Bekleidung bringt die gewünschte Abkühlung.

Doch wie siehts am Arbeitsplatz aus? Da ist die Bandbreite an Regeln oder Gepflogenheiten natürlich gross.

Auf einer Baustelle beispielsweise ist es gang und gäbe, auch mal oben ohne zu chrampfen. Manch ein Banker hingegen kann froh sein, wenn er nur schon die Krawatte für ein paar Stunden etwas lockern darf.

Wir möchten von Ihnen nun wissen: Wo liegen für Sie persönlich die Grenzen bezüglich lockerer Kleidung während der Arbeit? Sind Männershorts im Büro akzeptabel? Hotpants oder ärmellose T-Shirts bei Frauen? Flipflops und andere Bade­latschen?

Oder gehören Sie zu jenen, die auch bei Affenhitze auf «korrekte Kleidung» setzen? Und wie soll man sich in diesem Fall Abkühlung verschaffen?

Schreiben Sie uns per Mail an redaktion@bernerzeitung.ch oder per Post an BZ Berner Zeitung, «Forum», Dammweg 9, 3001 Bern (Stichwort «Hitze»). Bitte vergessen Sie nicht, Ihren vollständigen Namen und den Wohnort anzugeben. (Berner Zeitung)