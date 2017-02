Hotel Savoy neu eröffnet

16 Monate lang wurde komplett umgebaut. Am Montag nun wird das Garni-Hotel Savoy an der Neuengasse in Bern mit seiner schützenswerten Bausubstanz neu eröffnet. Das Viersternhotel gehört zur Coop-Gruppe/Bâle-Hotels, die unter der Leitung von Marc Haubensak steht. Bis 2015 wurde das Haus von Hotelier Hans Zurbrügg (Hotel Innere ­Enge) geführt, neu von Corina Gilgen, die ehemals Geschäftsführerin des Hotels Bristol war.

«Das Hotel verfügt neu über 64 Zimmer, das sind 10 mehr als bisher», sagte gestern Marc Haubensak. Zur Verfügung stehen 5 Einzelzimmer, 58 Doppelzimmer sowie – in der fünften Etage – eine Dachwohnung mit Küche und Terrasse, die für längere Aufenthalte konzipiert wurde. Die Zimmerpreise bewegen sich zwischen 160 und 360 Franken pro Nacht. Jedes Zimmer ist mit Kaffeemaschine und Wasserkocher sowie modernster Informationstechnik ausgestattet.

Im Parterre bietet ein Bistro Platz für 40 Personen. Es ist gleichzeitig der Frühstücksraum für Hotelgäste. Ab 11 bis 19 Uhr ist es auch für die Allgemeinheit zugänglich. Im Sommer stehen zudem 20 Plätze auf der Gasse zur Verfügung. Für den Umbau wurden 15 Millionen Franken in­vestiert. (Berner Zeitung)