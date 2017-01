Im Pflegeheim statt auf der Gasse

Ein paar Milligramm Heroin zu viel müssen es gewesen sein vor vier Jahren in Bern. Anders kann sich Adrian M. * nicht erklären, was geschehen ist. Als er Stunden nach dem verhängnisvollen Schuss im Spital wieder zu sich kam, war alles anders. Ein Teil seines Körpers war gelähmt, sprechen konnte er kaum mehr. Hirnschlag lautete die Diagnose. Ausgelöst durch den jahrelangen Konsum von Kokain und Heroin oder eine Überdosis.

Seither sitzt M. in einem Rollstuhl, ist schwer pflegebedürftig. Clean ist er trotzdem nicht. Zweimal pro Tag bekommt er im Pflegeheim Solina in Spiez eine Dosis Methadon verabreicht.Als eine der wenigen Institutionen in der Schweiz ist das Solina in der Lage, eine beschränkte Anzahl Drogenabhängige aufzunehmen, die nicht mehr alleine zurechtkommen.

Davon gibt es immer mehr. Dank den Heroinabgabeprogrammen und dem ­damit verbundenen saubereren Stoff werden die Konsumenten stetig älter. Gleichzeitig kann der Gesundheitszustand eines 50-jährigen Drogenabhängigen aber dem eines 70- oder 80-Jährigen entsprechen. Von den 188 Bewohnern im Solina sind knapp zehn Prozent Personen mit Suchtproblematik.

Bis zu fünfmal wird gespritzt

«Aufgrund unseres Selbstverständnisses wollen wir Platz bieten für Menschen mit unterschiedlichsten Einschränkungen. Das schliesst Randständige mit ein», sagt Standortleiter Kaspar Zölch. Deshalb habe das Heim vor zehn Jahren die ersten süchtigen Bewohner aufgenommen. Heute kommen diese aus den Heroinprogrammen in Bern, Burgdorf, Biel und Thun oder aus Spitälern, wo sie nach einem Unfall gelandet sind. Einige sind HIV-positiv, leiden unter Osteoporose oder Hepatitis C.

Jeden Morgen um sechs Uhr klopfen die Pflegenden mit einem Körbchen in der Hand an ihre Zimmertüren – so auch bei Adrian M. oder seinem Kollegen Jonas G. *. Darin befindet sich neben der Methadonlösung oder den Heroinspritzen auch ein Alkoholtestgerät. Nur wenn die beiden einen festgelegten Alkoholhöchstwert nicht überschreiten, erhalten sie ihre volle Dosis. Ansonsten müssen sie warten.

«Weil das Pflegeheim ein Abbild der Gesellschaft sein soll, sind alle Wohngruppen gemischt.»Standortleiter Kaspar Zölch

Weder bei M. noch bei G. ist das an diesem Morgen ein Problem. Das Methadon nimmt M. oral zu sich, für Heroinpatienten wie G. gilt: Gespritzt wird selber. Kaspar Zölch kann seinem Personal nicht zumuten, in die vernarbten Venen zu stechen.

Je nach Programm wiederholt sich dieser Vorgang bis zu fünfmal am Tag. Die Dosis werde so festgelegt, dass sich der Bewohner «wohl fühlt und möglichst keinen Drang zum Nebenkonsum empfindet». Manche erhalten pro Schuss 140 Milligramm pures Heroin. Für Menschen, die nicht daran gewöhnt sind, liegt die tödliche Dosis bereits bei 60 Milligramm. Zwischendurch malen oder lesen die Männer und Frauen im Solina, arbeiten in der Werkstatt «oder hängen zusammen rum».

Klassische Drogenkarriere

Arbeiten kann Adrian M. wegen seiner Lähmung nicht. Genauso wenig wie sich selbstständig fortbewegen. In seinem Zimmer hängen Fotos aus einer besseren Zeit. Zu sehen ist sein früherer Hund oder M. vor einem Rennwagen. Der 48-Jährige hat die klassische Drogenkarriere der 70er- und 80er-Jahre hinter sich. Damals boomte Heroin in der Schweiz. Mit 19 Jahren wurde auch er neugierig. Der erste Schuss war schnell gesetzt.

Es folgten Jahre im Heroin- und Kokainrausch. M. hat gedealt, landete dreimal im Gefängnis. Er erlebte als Junkie die Räumung des Zürcher Platzspitzes sowie die offene Drogenszene in Bern und verbrachte sein Leben auf der Gasse. Bis zu jenem Schuss 2012, als er im Spital aufgewacht ist. Kurz darauf kam er ins Solina.

Illusionen über seine Zukunft macht er sich keine. Er werde für immer hierbleiben, sagt M. Er habe zwar Freunde gefunden, trotzdem sei ihm oft langweilig. Der Fernseher sei seine einzige Unterhaltungsquelle, andere Beschäftigungsangebote lehnt er ab. Und natürlich ist da noch das Methadon sowie das Hasch, das ihm ein Freund ins Heim bringe. Erlaubt ist das zwar nicht. Wenn die Bewohner aber draussen kifften, werde es toleriert, erklärt Zölch später. «Wir wollen ihnen so viel Autonomie wie möglich lassen, solange sie sich an die Hausregeln halten.»

Solina legt drauf

Da das Heim ein «Abbild der Gesellschaft» sein soll, sind alle Wohngruppen gemischt, erklärt Zölch. Eine Abteilung nur mit Drogenabhängigen kann er sich nicht vorstellen. Süchtige und Behinderte leben unter den Senioren. Nicht immer geht das ohne Probleme. Gerade für Angehörige sei es manchmal schwierig, wenn etwa der Vater plötzlich mit einem Drogenkonsumenten zusammen in einer Wohngruppe leben soll. «Nach einem klärenden Gespräch sind die Vorurteile aber meist überwunden.»

Finanziell lohne sich die Betreuung der Drogenkonsumenten nicht. «Häufig sind die Kosten nicht komplett gedeckt», sagt Zölch. Die Finanzierung erfolgt wie bei allen Bewohnern über ihre Rente, Beiträge der Krankenkassen und des Kantons, Eigenleistungen sowie Ergänzungsleistungen. So würden im Schnitt rund 470 Franken pro Tag zusammenkommen. «Unsere Ausgaben für einen Drogenkonsument liegen aber aufgrund der teuren ­Medikamente bei knapp über 500 Franken», sagt Standortleiter Zölch.

«Nach dem Spritzen wirkt das Heroin wie ein Wärmebad für meine Seele.»Solina-Bewohner Jonas G.*

Nebst der fehlenden Spezialisierung sei das einer der wesent­lichen Gründe, weshalb die meisten anderen Langzeitpflegeins­titutionen keine Menschen mit Suchtkrankheiten aufnehmen würden. Für ihn ist es aber eine soziale Verpflichtung, solche Personen davor zu bewahren, dass sie auf der Strasse rumhängen oder «eines Nachts im Winter erfrieren würden».

Entzug wird nicht forciert

Wie die anderen Bewohner mit Ergänzungsleistungen haben die Drogenabhängigen pro Monat rund 300 Franken zur freien Verfügung. Davon können sie sich Kleider, Pflegeprodukte, Zigaretten oder auch Bier kaufen. Nicht selten kommt es vor, dass sich ein Bewohner mit dem Rollator auf den Weg in den nahen Lidl macht und mit zehn Dosen Billigbier ins Heim zurückkommt. Im Dorf sorgt das teilweise für Unmut.

Das weiss auch Zölch und kann es nachvollziehen. «Trotzdem gibt es keinen Grund, diese Leute einzusperren.» Zudem wähle niemand einen solchen Lebensentwurf komplett freiwillig, gibt er zu bedenken. Häufig hätten die Süchtigen psychische Probleme, die sie mit den Substanzen besser ertragen könnten. Es sei auch nicht seine Aufgabe, sie zur Abstinenz oder zu einem Entzug zu animieren. «Wenn aber jemand von sich aus auf uns zukommt, unterstützen wir das natürlich.»

Für Jonas G. käme das nie infrage. Fünfmal am Tag erhält der 41-jährige Berner 80 Milligramm Heroin. «Nach dem Spritzen wirkt das Heroin wie ein Wärmebad für meine Seele. Ich geniesse das und möchte nicht damit aufhören», sagt er. Der letzte Schuss ist bereits mehrere Stunden her, ein Tropfen Blut auf dem Bett, ein verblutetes Wattepad im Abfalleimer und das Einstichloch in der Armbeuge erinnern noch daran.

Freundin gefunden

Ansonsten entspricht G. nicht dem Bild eines Junkies. Nur die dunklen Zähne und die aufgeschwollenen Füsse weisen auf seinen Lebensstil hin. Im Solina hat er alles, was er braucht, insbesondere einen geordneten Tagesablauf. Er arbeitet in der Werkstatt, zeichnet und hat eine Freundin gefunden, die ebenfalls in einem Drogenabgabeprogramm ist. Und dann ist da noch die Musik.

«Ich habe hier zwar Freunde gefunden, trotzdem ist mir oft langweilig.»Solina-Bewohner Adrian M.*

In seinem Zimmer stehen ein Keyboard, eine Elektrogitarre und eine afrikanische Trommel. G. spielt Gitarre, seit er ein Kind ist. Als Teenager hatte er eine Reggae-Band, war in der Rasta-Sekte «12 Stämme Israels». Er hat mit Hasch gedealt, Autos gestohlen und ist in Kioske eingebrochen. Von der Sozialhilfe jedoch hat er nie gelebt, das ist G. wichtig zu betonen. Mit Kokain und Heroin hat er wegen einer Freundin begonnen. Vor sechs Jahren landete er schliesslich im Solina, nachdem er wegen seiner Osteoporose das Becken gebrochen hat. Hier möchte G. auch seine Zukunft verbringen. «Vielleicht könnte ich mit meiner Freundin gemeinsam ein Zimmer be­ziehen.»

Drei Wegweisungen

Problemlos verlief der Aufenthalt von Jonas G. in den letzten Jahren nicht. Bereits zweimal wurde er erwischt, als er zusätzlich zum verschriebenen Heroin auch Kokain konsumiert hat. Das wird nicht toleriert. «Würde ich dies ein weiteres Mal tun, müsste ich das Heim verlassen», sagt er. Deshalb habe er dem Koks abgeschworen. Wenn aber jemand andere Drogen konsumieren wolle, sei es einfach, diese aufzutreiben. Beim Bahnhof gebe es praktisch alles zu kaufen. Aber auch innerhalb des Heimes würde ab und zu mit Kokain gedealt, erzählen sowohl Adrian M. als auch Jonas G.

Standortleiter Zölch bestreitet dies nicht. «Wenn wir Kenntnis davon haben, verhängen wir Sanktionen.» In den letzten vier Jahren wurden deswegen drei Bewohner aus dem Haus gewiesen. Im Allgemeinen habe man aber kaum Probleme mit Gassenkriminalität. Zudem sei vertraglich geregelt, dass das Personal auch den Besitz der Drogen­abhängigen kontrollieren dürfe – im Gegensatz zu jenem von an­deren Heimbewohnern. Zölch: «Aber klar, manche von ihnen versuchen uns auszutricksen. Das machen jedoch normale Leute auch.»

* Namen wurden geändert (Berner Zeitung)