Immer mehr Fahrende

Provisorischer Platz

Auch in Aarberg ist der Besuch von Fahrenden immer wieder ein Thema. In einer Medienmitteilung orientierte der Gemeinderat diese Woche über die Bereitstellung eines provisorischen Platzes.



So dürfen sich Fahrende fortan während maximal 10 Tagen pro Jahr und mit höchstens 12 Wohneinheiten auf dem Militärparkplatz in Aarberg auf­halten.

Der Gemeinderat reagiert damit auf eine Anfrage der Sicherheitskommission.



«Regierungsstatthalterin Franziska Steck hat sich mit dem Anliegen an uns gewandt», sagt Marc Moser (SVP), Präsident der Sicherheitskommission.



Bereits vor einigen Jahren hat der Kanton den Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektor damit beauftragt, zwei neue Transitplätze für ausländische Fahrende einzurichten. Bis dahin sollten die Regierungsstatthaltermehrere kleinere Plätze als Übergangslösung organisieren. Der Militärparkplatz in Aarberg ist nun einer davon.



«Wir sehen das eigentlich nicht nur als provisorische Lösung», meint Marc Moser dazu.



Der Platz wurde bereits früher Fahrenden zur Verfügung gestellt. Würde alles gut funktionieren, sprich halten sich die Fahrenden an das Polizeireglement und melden sich vorher an, soll dies bis auf weiteres so bleiben.



Die Verfügbarkeit des Platzes ist allerdings stark limitiert. Schliesslich wird dieser bereits rege genutzt. Einerseits durch das Militär, andererseits für Veranstaltungen, die in der nahen Dreifachhalle stattfinden. Ohne Voranmeldung läuft daher nichts. mel