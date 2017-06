Ja zu Kredit für Wyssloch-Schule

Der Stadtrat stimmte dem Projektierungskredit für das geplante Schulhaus Wyssloch zu. Dort soll auch ein neuer Stadtteilpark entstehen.

Wyssloch heisst die Fläche zwischen Zentrum Paul Klee und den Häusern beim Egelsee. Dieses Gebiet gehört zum Schosshaldequartier und dort wächst die Schülerzahl rasch an, wie der Gemeinderat den Stadtrat wissen liess. Deshalb liess die Stadtregierung bereits im vergangenen Herbst einen Modulbau für sechs Klassen erstellen.

In ein paar Jahren soll dieser durch ein definitives Schulhaus am Standort des ehemaligen Schulgartens an der Egelgasse abgelöst werden. Der Baubeginn für das Schulhaus ist fürs Jahr 2021 vorgesehen. Wie das Schulgebäude und der neue Park aussehen, soll nach einem Architekturwettbewerb klar werden, für dessen Durchführung nun die nötigen Gelder bereit stehen.

Zusätzlich zum Neubau für sieben Klassen - der auch Spezial- und Nebenräume aufweisen wird - will die Stadt Bern im schützenswerten Bauernhaus an der Laubeggstrasse 111 eine Tagesschule einrichten.

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün kam mit einem Vorstoss durch, der auf der Laubeggstrasse die Einführung von Tempo 30 fordert - dies zur Erhöhung der Schulwegsicherheit. Und die GB/JA-Fraktion erreichte, dass der Gemeinderat das Raumprogramm für den Neubau nochmals überprüfen muss und dass die gesamte Parzelle des Schulgartens, Familiengärten inklusive, umgezont wird.

Dies, damit das Schulhaus allenfalls vergrössert oder anders platziert werden könnte. Diese Fraktion glaubt, dass der Bedarf an Schulraum eventuell grösser ist als vom Gemeinderat angegeben. (flo/sda)