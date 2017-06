Kadetten: Antreten zur Anprobe

Für Ur-Murtner ist das Kadettenwesen ein Teil der Identität und eine wichtige persönliche Erfahrung. Ein zentrales Element des Kadettenwesens ist das Korps, dessen Mitglieder an der Solennität im Gleichschritt uniformiert durch die Gassen der Altstadt marschieren.

Deshalb ist es für Murten ein besonderes Ereignis, wenn am Mittwochabend, am Tag vor der Solennität, Kinder der vierten bis neunten Klassen im Rahmen des Brunnenfestes ihre neue Uniform präsentieren. In den letzten Wochen wurde die neue Bekleidung des Kadettenkorps ausgeliefert und nach einer Anprobe verteilt.

Aufwendige Verteilung

Ein fensterloser Raum im Untergeschoss des OS-Schulhauses Prehl in Murten: Unter der Aufsicht von Karin Bula betreten Schüler und Schülerinnen das Ankleidezimmer. Hände erfahrener Frauen holen Kleidungsstücke hervor, passen sie den Kindern an und verzeichnen die entsprechende Ausgabe fein säuberlich in einer Datenbank. Rund 450 Schulkinder mussten diesen Frühling durch die Anprobe.

Die Kinder erhalten Hemden, Hosen, Gurt und Béret. Das sei eine Grossübung, sagt Karin Bula, denn die Aktion finde während der Unterrichtszeiten statt. Jede Klasse musste zwischen März bis Mai einzeln von den verschiedenen Standorten an die OS zur Uniformausteilung. «Das war ein grosser Arbeitsaufwand», stellt Bula fest, die Helferinnen allein kamen auf insgesamt 160 Arbeitsstunden.

In den Regalen liegen Kleidungsstücke in Kartonschachteln und offen in unterschiedlicher Grösse auf. Auf einer Seite des Raumes steht ein Paravent, hinter diesem ein Kind. Eine Helferin schaut rein und fragt, ob ­alles passe. Die Antwort ist kaum zu hören, scheint aber positiv zu sein.

Er sei gespannt auf seine erste Soli in Uniform, sagt Sebastian Ith nach der Anprobe. Die Uniform sei leicht und gebe warm. Sein Kollege Silvan Baechler bestätigt: Ja, die Kleidung trage sich angenehm. Und Lisa Krähenbühl als Dritte im Bunde würdigt vor allem das Hemd, es sei ausgesprochen bequem.

Die alten Uniformen der Murtner Kadetten stammen aus den frühen 1990er-Jahren, sind also über fünfundzwanzig Jahre alt. Da sie nur einmal im Jahr gebraucht würden, verschlissen sie zwar nicht so rasch, sagt Bula. Doch es war klar, irgendwann mussten die Kadettinnen und Kadetten neu eingekleidet werden. Auch, weil Nachbestellen alter Uniformen immer schwieriger wurde, weil das gleiche Material nicht mehr zu haben war.

Garantie für Bestellungen

Die Neuuniformierung begann vor drei Jahren. Zusammen mit dem Korpsleiter der Kadetten, Martin Zbinden, nahm Bula das Heft in die Hand. Ein Anbieter aus der Ostschweiz offerierte das beste Angebot und erhielt den Zuschlag. Im Januar wurden die Uniformen ausgeliefert. «Wichtig ist für uns, dass während der nächsten zehn Jahren Nachbestellungen von den gleichen Stücken möglich sind.»

Optisch habe sich gegenüber dem alten Modell nicht viel geändert, aber die neue Uniform sei näher an derjenigen der Kadettenmusik. Das Verbindungszeichen sei das Béret. «Wir wollen damit zeigen, dass die beiden Teile des Kadettenwesens zusammengehören.»

Die Hosen sind grau, dazu ein weisses Hemd mit dem Kadettenlogo als Stickerei. Auffällig sind die hellen Streifen an den dunklen Hosen. Der Murtner Kadettenlöwe ziert neu die Gürtelschnallen.

Eine komplette Uniform kostet 260 Franken, allein das Béret kommt auf 100 Franken zu stehen. Die Finanzierung stammt aus dem Kadettenfonds, der aus Mitteln des Verbandes für die Orientierungsschule geäufnet wird.

Bestellt wurden 750 Uniformen. Es braucht deutlich mehr einzelne Kleidungsstücke, als Schülerinnen und Schüler sind, um unterschiedliche Grössen zu haben.

Solennität Murten ist am Donnerstag, 22. Juni. Um 5 Uhr ist Tagwache. Das Solipintli wird zum Berntor verlagert, die Schüler tanzen um 11 Uhr auf dem Kanonenmätteli. Der Umzug ist um 15 Uhr. (Freiburger Nachrichten)