Kanton brüskiert Schumacher

«Dieser Entscheid kam unerwartet.» Das sagt Raoul Philipona, Präsident des Verwaltungsrats der Schumacher AG in Schmitten. Der Freiburger Staatsrat hat am Freitag bekannt gegeben, dass er das Gebäude des Unternehmens nun doch nicht kaufen will – dies, nachdem das Kantonsparlament im letzten Herbst den Kredit dazu bewilligt hatte.

«Ein Kaufversprechen»

Der Kanton wollte im Schumacher-Gebäude ein Lager für Kulturgüter einrichten. Die Schumacher AG hätte sich mit dem Verkaufspreis von 20,2 Millionen Franken entschuldet und gleichzeitig «umfassende Investitionen in die Automatisierung des Maschinenparks, die Organisation und die Prozesse tätigen können», wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt.

«Wir haben dafür bereits mehrere Millionen Franken ausgegeben», sagt Philipona; genauere Zahlen will er nicht nennen. Auch allgemeine Investitionen ins Gebäude habe die Firma getätigt, welche der Kanton gewünscht habe. Konkrete Beispiele gibt er nicht preis. Zudem habe die Firma das Gebäude nicht an andere vermietet, was einen Ausfall bedeute.

«Wir hatten ein bedingtes Kaufversprechen des Staatsrats», sagt Philipona. Die einzige Be­dingung sei die Zustimmung im Grossen Rat gewesen, die ja erfolgt sei. «Wir überlegen uns, ob wir gegenüber dem Kanton Haftungsansprüche geltend machen.»

«Kein Kaufvertrag»

SP-Staatsrat Jean-François Steiert sieht die Lage etwas anders: «Wir haben nie einen Kaufvertrag unterschrieben.» Ein Kredit des Grossen Rats sei «eine Ermächtigung an den Staatsrat, Geld auszugeben – aber kein Vertragsabschluss». Der Kantonsarchitekt habe festgestellt, dass die Böden in den oberen Stockwerken die Last eines Lagers nicht tragen könnten; dies habe auch ein externer Ingenieur bestätigt.

«Um dies zu verbessern, hätten wir am Schluss rund 45 Millionen Franken für das Gebäude und den Ausbau bezahlt – das sind fast 15 Millionen mehr, als das Parlament bewilligt hat», sagt Steiert. Darum habe der Staatsrat auf den Kauf verzichtet.

«Eine Neubaulösung mit standardisiertem Lagerhallenbau wäre für 30 Millionen machbar», sagt Steiert. Aber auch eine Lösung in einer bestehenden Lagerhalle sei eine Möglichkeit. Die Baudirektion kläre nun ver­schiedene Lösungsansätze und Standorte ab. «Fänden wir etwas im Sensegebiet, dann wäre das ein guter Kompensationseffekt.»

Mit seinem Entscheid spart der Kanton 15 Millionen Franken, gefährdet aber vielleicht den Fortbestand eines Unternehmens. «Diese beiden Dinge müssen wir auseinanderhalten», sagt Volkswirtschaftsdirektor Olivier Curty (CVP). «Das eine hat mit dem ­anderen nichts zu tun.» Entscheidungen könnten eine Firma in eine schwierige Lage bringen. «Egal, wer den Entscheid gefällt hat, die Wirtschaftsförderung schaut, wie sie beistehen kann.» Bereits habe sie erste Gespräche mit der Schumacher AG geführt.

Wieder auf Feld null

Auf das Anfangsfeld zurückkatapultiert wurde Staatsrat Jean-Pierre Siggen (CVP): Der Kulturdirektor braucht dringend neue Lagerräume für Kulturgüter. «Ideal wäre eine Halle, die wir in den nächsten fünfzehn Jahren nach und nach in Beschlag nehmen könnten», sagt er. Heute ­seien zahlreiche kleine Lager über den ganzen Kanton verteilt – und sie seien seit Ende 2016 voll.

«Nun mieten wir teilweise Garagen, die für die Lagerung von Kulturgütern nicht geeignet sind.» Er sei an einer möglichst schnellen Lösung interessiert. «Ich möchte dem Parlament im Herbst die neue Vorlage präsentieren.» (Berner Zeitung)