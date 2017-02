Kanton muss Stadtberner Hüttendorf-Zone neu beurteilen

Die Justiz-, Gemeinde- und Kirchendirektion (JGK) muss prüfen, ob sich die Zone mit dem revidierten Raumplanungsgesetz und dem neuen kantonalen Richtplan vereinbart lässt. Die Direktion von Christoph Neuhaus (SVP) hatte die Genehmigung im Mai 2016 unter Verweis auf das damals geltende Einzonungsmoratorium verweigert.

Das Moratorium für die Einzonung von Landwirtschaftsland bestand, weil der Richtplan des Kantons Bern noch nicht genehmigt war. Das änderte sich kurz darauf. Der Bundesrat genehmigte den Richtplan. Dadurch habe sich die Ausgangslage verändert, befand der Berner Gemeinderat.

So sieht es auch das Verwaltungsgericht, wie die Stadt Bern als Beschwerdeführerin am Montag mitteilte. Das Geschäft geht zur Neubeurteilung zurück an das Amt für Gemeinden und Raumordnung (AGR) in der Direktion Neuhaus.

Zur Rechtmässigkeit der geplanten Hüttendorf-Zone äusserte sich das Gericht allerdings nicht. So hält es in Zusammenhang mit dem grundsätzlichen Verbot von Klein- und Kleinstbauzonen lediglich fest, die Stadt nenne «Argumente, die eine Einzonung ausserhalb des Siedlungsgebiets rechtfertigen könnten».

Diese Argumente müssten aber näher geprüft werden. Ähnlich verhalte es sich mit Blick auf die neuen Vorgaben für den Nachweis des Baulandbedarfs sowie für die Beanspruchung von Fruchtfolgeflächen für die neue Zone. Zur Klärung all dieser Fragen seien zunächst «weitere Sachverhaltsabklärungen» zu treffen.

Von Graffenried: Provisorium geht weiter

Stadtpräsident Alec von Graffenried freute sich in einem Communiqué über den Etappensieg vor Gericht. Allerdings brauche es noch viel Zeit, bis die Genehmigung der Zone rechtskräftig entschieden sei. Bis zu deren Realisierung wolle die Stadt die provisorischen Regelungen für die Stadtnomaden weiterführen.

Diese müssen zurzeit mit ihren Wohnwagen alle drei Monate den Standort wechseln. Die Zone für Wohnexperimente soll dies ändern. Beschlossen wurde sie im September 2013 von den Stadtberner Stimmberechtigten. Alternativen Gruppen wie die Stadtnomaden sollen sich so dauerhaft und legal im Westen von Bern niederlassen können. (mib/sda)