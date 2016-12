Kanton spricht Geld für Berner Tramprojekt

Der kommende Juni verspricht im Grossen Rat eine hitzige Debatte. Voraussichtlich wird dann über den Realisierungskredit zum Tram Bern–Ostermundigen abgestimmt. Die Grundlage dafür schuf der Regierungsrat mit seinem gestrigen Entscheid. Er sprach einen Planungskredit über 974 000 Franken. Konkret soll mit dem Geld eine Lösung für die Tramendstation in Ostermundigen sowie die Erschliessung der Rüti erarbeitet werden.

Dies sind verhältnismässig kleine Anpassungen. Der Grossteil des Projekts liegt bereits planungsfertig in der Schublade. Die Basis bildet nämlich nach wie vor das Projekt «Tram Region Bern», das 2014 an der Urne am Nein der Gemeinden Ostermundigen und Köniz scheiterte. Ostermundigen stimmte im Frühjahr 2016 abermals über eine leicht abgespeckte Variante ab. Dieses Mal sagte das Volk mit 56 Prozent Ja.

Baubeginn erst im Jahr 2022

Nun muss das Projekt im Grossen Rat die nächste Hürde nehmen. «Wir werden nachweisen müssen, dass das Projekt in der laufenden Investitionsplanung Platz hat», sagt die zuständige Regierungsrätin Barbara Egger (SP).

Zurzeit stehen gleich mehrere grosse Investitionsprojekte auf der kantonalen Agenda, unter anderem die beiden Verkehrssanierungen im Emmental und im Oberaargau. Der Grosse Rat sprach im September hierfür zwei Projektierungskredite über 18,5 Millionen Franken gut. Gemäss Egger stehen diese beiden Umfahrungen aber nicht in direkter Konkurrenz zum Tram.

Falls der Grosse Rat den Kredit gutheisst, wird auch die Stadt Bern noch das Volk befragen (siehe Kasten). Dann ist Geduld gefragt: «Baubeginn wäre frühstens im Jahr 2022», so Egger. (Berner Zeitung)