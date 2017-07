Kauf und Sanierung von Wohnhäusern: Stadt Bern spricht 14 Millionen

Die Stadt Bern will zusätzlichen günstigen Wohnraum schaffen. Der Gemeinderat und der Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik haben insgesamt 14 Millionen Franken gesprochen, um mehrere Häuser im Stöckacker zu kaufen und bestehende Wohnliegenschaften zu sanieren.

Das teilte die Stadt Bern am Montag mit. Der Gemeinderat habe sich zum Ziel gesetzt, in der laufenden Legislatur vielfältiges Wohnen für alle zu ermöglichen. Deshalb treibe er nicht nur Grossprojekte wie die Überbauungen des Viererfelds und des Gaswerkareals voran, sondern baue auch den städtischen Immobilienbestand aus.

Sanierungen und neue Häuser im Stöckacker

Die Stadt kauft unter anderem die Liegenschaften Werkgasse 10 und 12 im Stöckacker. Dort wird es 18 günstige Wohnungen mit Vermietungskriterien geben. Auch das Mehrfamilienhaus an der Stöckackerstrasse 74 wechselt in städtischen Besitz. An der Kleefeldstrasse 2, 4 und 6 in Bümpliz werden die Gebäudehüllen saniert. Zudem wird eine Fotovoltaikanlage installiert.

Ebenfalls erneuert und umgebaut wird das Morellhaus in der Altstadt. Im denkmalgeschützten Patrizierhaus werden insgesamt sieben Wohnungen entstehen. Das Erdgeschoss wird als Büro- oder Geschäftsfläche angeboten. (jaw/sda)