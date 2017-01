Kindergärten im Multipack

«Ostermundigen wächst», sagt Gemeinderat Henrik Schoop (FDP). Der Vorsteher Bildung, Kultur und Sport spricht von einer Zunahme der Einwohner von gut 17'400 auf 18'000 bis ins Jahr 2025. Dies wirkt sich auf die Schülerzahlen aus. Schoop: «Wir erwarten, dass wir bis dann zehn neue Klassen bilden müssen.» Besonders betroffen sind die Kindergärten, bei denen fast überall Platzmangel herrscht. Zudem sind neun der zwölf Gebäude sanierungsbedürftig.

Der Gemeinderat hat deshalb eine Gesamtplanung Kindergärten erarbeitet. Diese sieht vor, die Gebäude an sieben Standorten abzubrechen und durch Neubauten zu ersetzen. Dazu sollen die zwei Kindergärten an der Alpenstrasse saniert und erweitert werden, denn sie sind denkmalgeschützte Objekte. Ein weiterer Neubau für zwei Klassen ist auf der «Eselweid» geplant. Kostenpunkt des gesamten Projekts: 11,7 Millionen Franken. Der entsprechende Kredit kommt am 12. Februar an die Urne. Gestern hat die Gemeinde die Medien über die Pläne orientiert.

Sanierung wäre teurer

Es wurde geprüft, ob die älteren Kindergärten saniert werden könnten. «Dies kommt jedoch teurer zu stehen, als sie neu zu bauen. Und die finanziellen und terminlichen Risiken wären höher», sagt Peter U. Müller, Leiter Hochbau der Gemeinde. Zudem entsprächen die Raumbedürfnisse nicht mehr dem heutigen Kindergartenbetrieb. Die Ersatzbauten für alle Standorte werden als Module in einer Holzrahmenkonstruktion ausgeführt, die einzeln, aber auch als Doppelkindergarten ausgeführt werden können.

Die Pläne stammen vom Architekturbüro ANS Worb und von deren Tochterfirma Steffen & Dubach Burgdorf. «Die Modulbauweise spart erheblich Kosten», sagt Müller. Trotz der Ausführung in Holz sollen die Gebäude gut 50 Jahre benützbar sein.

«Keine Luxusprojekte»

«Die geplanten Kindergärten sind keine Luxusprojekte», hält Martin Frei, Vorsitzender der Schulleitung, fest. Die Schule habe eng mit Behörden und Architekten zusammengearbeitet und geprüft, was sinnvoll und vertretbar sei. «Wir mussten in vielen Bereichen Federn lassen», so Frei. «Über das vorliegende Projekt sind wir aber glücklich.»

Frei verweist etwa auf die Möglichkeit, die Räume flexibel zu nutzen. Es können verschiedene Zonen geschaffen und Teile durch Schiebetüren abgetrennt werden. Bei der Gestaltung der Räume wurde auf Einfachheit und Funktionalität Wert gelegt. Die Wände beispielsweise bestehen aus lasierten Holzplatten, die leicht übermalt werden können. Die Farbgebung ist bewusst zurückhaltend. Frei: «Die Kinder sollen Leben hineinbringen.»

Sagen die Stimmberechtigten am 12. Februar Ja, wird das Baugesuch für den Neubau Eselweid eingereicht. Dieser Doppelkindergarten könne dann als Ausweichstandort während des Baus der andern benützt werden, so Gemeinderat Schoop. Bis 2021 sollen alle neuen Kindergärten und Sanierungen ausgeführt sein.

Ersatzneubauten: Blankweg, Dennigkofenweg, Untere Zollgasse, Nobsstrasse, Schiessplatzweg,Wiesenstrasse, Rütiweg. (Berner Zeitung)