«Klingende Sammlung» öffnet die Türen

Bern ist um eine Attraktion reicher: Am Samstag öffnet in der Altstadt die «Klingende Sammlung», ein Zentrum für historische Musikinstrumente. Sie basiert auf der Sammlung des Berner Instrumentenbauers Karl Burri (1921-2003), die als eine der weltweit grössten gilt.

Fürs Publikum geöffnet werden die Räumlichkeiten an der Kramgasse 66 mit einem Tag der offenen Tür. Zu sehen gibt es die erste im Zentrum eingerichtete Ausstellung mit dem Namen «C'est le vent qui fait la musique».

Sie zeigt an ausgewählten Beispielen, wie sich die Instrumente und damit verbunden die Musik der Bläser entwickelt haben: Von der Türkenmusik um 1800 über die Orchesterinstrumente des 19. Jahrhunderts bis zur Erfindung des Saxophons um 1840. Die Besucher werden auch in den Lagerraum des Zentrums hinabsteigen können, wo ein weiterer Teil der insgesamt über 1300 Instrumente aufbewahrt werden. Das gaben Vertreter der Stiftung, die das Zentrum führt, am Donnerstag an einer Medienkonferenz bekannt.

«Musikalische Stundenschläge» lockern den Tag der offenen Tür auf, und etwa 20 Instrumente dürfen Besucher selber spielen: So spezielle Dinge wie eine Wikingerlure und ein Taragot.

Über 1300 Instrumente

Karl Burri war ein Blasinstrumentenbauer und -händler mit Geschäft in Bern. Er begann 1964, systematisch Instrumente zu sammeln. 1970 richtete er in Zimmerwald ein Museum ein, das sich immer mehr füllte.

Nach Burris Tod führten zuerst dessen Kinder die Sammlung weiter, bis sie 2015 durch eine eigens zum Erhalt der Instrumente gegründete Stiftung übernommen wurde. Unterdessen besteht die Sammlung aus über 1300 Instrumente aus etwa 300 Jahren mit einem Versicherungswert von insgesamt 900'000 Franken.

Zu den Sammelstücken gehört etwa ein Dudelsack aus den Jahren um 1700 und der Prototyp eines Altsaxophons (1853) von dessen Erfinder Adolphe Sax. Weiter auch die angeblich kleinste Trompete und die grösste Posaune der Welt, beide angefertigt von Karl Burri. Die Trompete spielte Clown Dimitri.

Stiftungsratspräsident Guy Jaquet sagte am Donnerstag vor den Medien, vor etwa vier Jahren habe er durch Zufall erfahren, dass die Sammlung Burri vor dem Verkauf ins Ausland stehe. Mit Unterstützung von verschiedenen Sponsoren und mit Geldern auch aus dem kantonalen Lotteriefonds gelang es der Stiftung, 850'000 Franken zusammenzubringen.

Damit kaufte sie die Instrumente und mietet nun die erwähnten zwei Räume in den Untergeschossen des Gebäudes Kramgasse 66. Laut Jaquet ist der Betrieb der nächsten fünf Jahre gesichert. Nach dem Tag der offenen Tür wird das Zentrum jeweils von Mittwoch bis Samstag von elf bis 17 Uhr offen sein. Ausserdem bietet es Führungen und Workshops an.

Spielen oder nur lagern?

Geschäftsführer der Stiftung ist Adrian von Steiger, der Leiter des Forschungsfelds Instrumente des Forschungsschwerpunkts Interpretation der Hochschule für Künste Bern (HKB). Er schrieb 2013 eine Dissertation zur Instrumentensammlung Burri und kennt sie deshalb wie kein Zweiter.

Die HKB ist Vertragspartnerin der Stiftung, unterstützt sie personell und lässt ihre eigenen historischen Instrumente von der Klingenden Sammlung betreuen. HKB-Direktor Thomas Beck lobte die Sammlung vor den Medien als «einzigartiges Reservoir für die Forschung, einen der Schwerpunkte der HKB».

Drei Aufgaben habe sich die Stiftung gesetzt, sagte von Steiger am Donnerstag: Die Instrumente auszustellen, sie zu erhalten und sie zu erforschen respektive zu bespielen. Letzteres gehöre zusammen. Auf ihrer Internetseite schreibt die Stiftung, ob historische Instrumente auch gespielt werden sollten, sei «ein scheinbar unlösbares Dilemma».

Die Stiftung will nun im Grundsatz, dass die Instrumente «im Rahmen der konservatorischen Verantwortung» gespielt werden können. Das heisst etwa, dass ein Teil der Instrumente nicht ausgeliehen werden, sondern nur vor Ort gespielt werden dürfen. (sda)