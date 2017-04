Kollision zwischen zwei Lieferwagen beim Wankdorf

Am Montagmittag kam es um zirka 11.05 Uhr auf dem Schermenweg zu einem Unfall, wie ein Leserreporter meldete. Die Kantonspolizei Bern bestätigte auf Anfrage, dass «zwei Lieferwagen einen Unfall verursacht haben», wie Mediensprecher Christoph Gnägi sagte.

Ein Fahrzeug sei vom Wankdorf her Richtung Autobahnauffahrt Zürich/Lausanne gefahren, der zweite Lieferwagen sei von Bolligen her Richtung Wankdorf unterwegs gewesen. Die beiden Lieferwagen kollidierten auf Höhe der Autobahnauffahrt Zürich/Lausanne, so Gnägi.

Die Einsatzkräfte konnten die beschädigten Fahrzeuge rasch wegräumen. Der Verkehr konnte trotz Unfall weiter zirkulieren. Es gab etwas Rückstau, der sich bis 12 Uhr auflöste. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. (ngg)