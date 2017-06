«Kunst und Geld – ein schwieriges Thema»

Herr Soraperra, Sie sind seit Oktober 2016 im Amt, aber gross aufgefallen sind Sie noch nicht. Weibeln Sie lieber im Hintergrund?

Thomas Soraperra: Es ist gut, dass man mich noch nicht so wahrgenommen hat. Im Mittelpunkt von Kunstinstitutionen stehen Programm und Inhalt, als kaufmännischer Direktor bin ich der Mann im Hintergrund.

Ein Mann, der unliebsame Entscheide fällen muss. Gemäss Bilanz 2016, die letzte Woche publiziert wurde, sparten Sie in Kunstmuseum und ZPK bisher 400'000 Franken. Wie viele Leute mussten Sie dafür entlassen?

Keine, wir konnten alles mit natürlichen Abgängen regeln. Es gab im Zuge der Zusammenlegung der beiden Häuser unter einer Dachstiftung seit 2015 ein paar freiwillige Kündigungen. Diese Stellen wurden nicht wieder besetzt.

Bis 2018 will der Stiftungsrat bis zu 1 Million Franken einsparen. Das ist ein ambitioniertes Ziel. Müssen die Mitarbeiter um ihren Job bangen?

Nein, niemand muss Angst haben. Die grossen Veränderungen gingen alle bereits 2016 über die Bühne. Wir haben etwa die Finanz-, Personal-, Kommunikations- und Marketingabteilungen der beiden Häuser zusammengelegt. Wir sind nun laufend dran, die Strukturen zu verbessern. Serviceverträge oder Zuliefererverträge werden neu ausgehandelt, da sind noch Einsparungen möglich. Das Gesparte soll aber im Haus bleiben und wieder in die Kunst fliessen.

Woher haben Sie die Fähigkeit zum Sparfuchs?

Als Vorarlberger ist es mir in die Gene gelegt, vorsichtig mit Geld umzugehen (lacht). Es war sicher von Vorteil, dass ich als Externer einen freien Blick auf die Berner Museen mitbrachte. So konnte ich freier agieren und Dinge sehen, die anderen vielleicht nicht mehr auffallen. Aber Geld und Kultur ist immer ein schwieriges Thema.

In Liechtenstein, wo Sie vorher tätig waren, herrschen wohl fürstlichere Verhältnisse . . .

Ich war kaufmännischer Direktor des Kunstmuseums Liechtenstein, das ein staatliches Museum mit Gegenwartskunst ist, insofern herrschten dort ähnliche Verhältnisse. Mein Wechsel war also kein Kulturschock.

Was war Ihr erster Eindruck der Berner Museen?

Ich habe hier zwei spannende ­Institutionen vorgefunden – das klassische Kunstmuseum auf der einen, das Mehrspartenhaus auf der anderen Seite. In beiden Häusern habe ich motivierte Mitarbeiter getroffen, was nicht selbstverständlich ist. Jedes Team hielt «sein» Haus natürlich für das beste, was ein gutes Zeichen ist. Ich sehe die Häuser mehr als Einheit.

Dann wird die Idee, Teile der Gegenwartssammlung des Kunstmuseums im ZPK auszustellen, wieder konkret?

Es gibt da schon Möglichkeiten, die Direktorin Nina Zimmer und ich schauen uns das jetzt vorsichtig an. Es ist mir aber wichtig, dass die beiden Häuser trotz der Zusammenlegung ihre eigene Identität bewahren.

Der Gurlitt-Verantwortliche des Museums, Marcel Brülhart, versicherte uns, dass das Erbe des Kunstsammlers Cornelius Gurlitt die Museumsmittel nicht belasten wird. Ist das auch aus Ihrer Sicht realistisch?

Sehr realistisch, wir haben in der Bilanz auch Rückstellungen gemacht und Kunstwerke in der Bilanz aktiviert, um die anfallenden Kosten zu decken.

Aktiviert wurden 3,1 Millionen Franken. Das heisst: Bilder in diesem Wert aus der Gurlitt-Sammlung sollen verkauft werden?

Notfalls ja. Das ist ein sinnvoller Betrag, der den abschätzbaren Kosten, die unter anderem durch den Rechtsstreit verursacht wurden, entspricht. Fallen weniger Kosten an, wird er nach unten korrigiert.Ist das rechtens? Icom, der ­International Council of Museums, untersagt es Museen, Bilder für den Betrieb zu verkaufen.



Es ist bestimmt keine einfache Debatte. Möglich ist es, denn wir begleichen damit Erbkosten, das Geld fliesst nicht in den musealen Betrieb.

Ein deutscher Ex-Anwalt von Gurlitt verlangt von den Erben bis 1,6 Millionen Franken Honorar. Sie haben unter dem Vermerk «Risiken Erbschaft Gurlitt» Rückstellungen in ­Höhe von 1,4 Millionen Franken getätigt. Ist die Forderung berechtigt?

Dazu läuft derzeit ein Gerichtsverfahren vor der zweiten Instanz, und wir können uns dazu nicht äussern. Nur so viel: Aus unserer Sicht ist die Forderung unberechtigt.

Das Kunstmuseum muss auch gesamtsaniert werden. Rückstellungen wurden getätigt. Braucht es auch öffentliche Mittel?

Ja. Aber mehr zu den Kosten und diesem Sanierungsprojekt kommunizieren wir am Mittwoch.

Sie sind in Ihrer Funktion auch fürs Marketing zuständig. Wie wollen Sie die Museen besser verkaufen?

Das ZPK soll stärker als Mehrspartenhaus wahrgenommen werden. Da müssen wir entsprechend kommunizieren. Das Kunstmuseum sollte das Kunstmuseum der Schweiz sein mit qualitativen und anregenden Ausstellungen.

Nummer 1? Dachstiftungspräsident Jürg Bucher sieht die Berner Museen national «nur» in den Top 3.

Das sag ich jetzt, weil ich Marketingleiter bin (lacht). Wir wollen mit einem guten Programm punkten, und da sind wir auch gefordert, digital neue Wege zu finden, dieses zu vermitteln. Da werden wir in Zukunft viel ausprobieren. Und auch was die Sammlung betrifft, laufen verschiedene Projekte.

Beim Kunstmuseum ist seit vielen Jahren die Rede davon, die Sammlung online zu stellen . . .

In Liechtenstein stellten wir die Sammlung bereits vor sieben Jahren online. Im ZPK ist die Sammlung online. Das Kunstmuseum Bern hat in diesem Bereich in der Tat Nachholbedarf, aber das kostet Geld. Ein erster Schritt ist bereits in die Wege geleitet, mit einem Projekt zur Digitalisierung des Konvoluts von Meret Oppenheim.

Ob Top 3 oder nicht: Welche Berner Kulturinstitutionen sind Ihnen bereits in Liechtenstein aufgefallen?

Das Zentrum Paul Klee hat mich schon immer interessiert. Die Kunsthalle natürlich, mit ihrer Geschichte. Und die Reitschule. Ich finde es gut und wichtig, dass eine Stadt nicht nur zu ihren institutionalisierten Häusern, sondern auch zur alternativen Szene steht. (Berner Zeitung)