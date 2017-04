Männer in der Wildnis

Sie laufen durch den Wald, schlafen unter freiem Himmel und kämpfen dabei gegen Regen und Kälte an. Was sich ein bisschen nach Dschungelcamp anhört, ist in der Tat ein Angebot der Reformierten Kirchgemeinde Köniz.

Im sogenannten Outdoormännerseminar kommen Männer zusammen, um in der Natur im Gantrisch-Gebiet den Alltag hinter sich zu lassen, ihre Grenzen kennen zu lernen und sich dann gegenseitig auszutauschen.

Kein Abhärtungscamp

Als Dschungelcamp will Projektleiter und Sozialarbeiter Philippe Häni das Angebot aber nicht verstanden wissen. Im Gegenteil: «Es handelt sich nicht um ein Camp zur Abhärtung.» Es gehe darum, dass sich die Teilnehmer «in der Stille und Einsamkeit mit ihren Lebensfragen auseinandersetzen», so Häni.

Das Seminar kostet 350 Franken und dauert drei Tage und zwei Nächte, eine davon in totaler Einsamkeit – und es richtet sich ausschliesslich an Männer. «Trotz des Wandels der Geschlechterrollen wird in der Arbeitswelt von einem Mann immer noch eine hohe Leistungsbereitschaft erwartet.»

Zusammen mit den unterschiedlichen Erwartungen an den Mann als Ehepartner und Familienvater könne das Verunsicherung auslösen. Hier will das Seminar Abhilfe schaffen und den Männern die Möglichkeit bieten, sich aus dem Alltag auszuklinken, damit sie sich vertieft mit sich selber beschäftigen können.

Wildniscamp für Jugendliche

Nebst des Outdoormännerseminars organisiert Philippe Häni unter anderem auch regelmässige Männerrunden oder etwa ein Sommerwildniscamp für Jungen zwischen 14 und 18 Jahren. Sie alle sind Projekte der Reformierten Kirchgemeinde Köniz. «Für gewisse Teilnehmer kann etwa das Outdoormännerseminar durchaus eine spirituelle Erfahrung sein, es richtet sich aber an jedermann, unabhängig von seiner Konfession», so Häni.

Das nächste Outdoormännerseminar findet vom 28. bis 30. April statt. Mehr Infos: www.wildaway.ch. www.wildaway.ch. (Berner Zeitung)