Mätzener hört Ende Jahr auf

Nach zwei Jahren ist bereits ­wieder Schluss. Hans Mätzener, Gemeinderatspräsident von Jegenstorf, hat am Mittwoch mitgeteilt, dass er bei den Wahlen am 26. November nicht mehr kandidieren werde. Er gibt berufliche Gründe für seinen Rücktritt auf Ende Jahr an.

Der 54-jährige ist Verwaltungsratspräsident und Geschäftsleitungsmitglied der Grunder Ingenieure AG, die kürzlich in die BKW-Gruppe integriert worden ist. Dies eröffne dem Unternehmen neue Märkte und Möglichkeiten, die sein volles Engagement verlangten, sagt Mätzener. Das sei über lange Dauer nicht vereinbar mit dem Amt des Gemeinderatspräsidenten. Dieses Mandat entspreche mindestens einem 25-Prozent-Pensum.

«Ich muss Prioritäten setzen», fährt Mätzener fort, auch mit Blick auf die Gesundheit. Halbe Sachen gebe es bei ihm nicht. Sich nochmals wählen lassen und mitten in der Legislatur zurücktreten, wolle er nicht. «Das ist nicht fair gegenüber dem Wähler.» Deshalb trete er auf Ende der Legislatur zurück.

Er sei gerne Gemeinderatspräsident, betont Hans Mätzener. Besonders die Herausforderungen der grossen Dossiers habe er geliebt. Er nennt das Asylwesen und raumplanerische Themen wie etwa das Bahnhofprojekt der RBS. Aber gerade diese Dossiers seien sehr zeitintensiv.

Bis Ende Jahr möchte er noch die Verwaltungsreform auf der Gemeinde abschliessen. Zudem kommt das Bahnhofdossier in eine wichtige Phase. Im Herbst geht das Projekt mit zwei Standortvarianten in die öffentliche Mitwirkung

Still gewählt

Hans Mätzener wird Ende Jahr acht Jahre dem Gemeinderat Jegenstorf angehört haben. Die ersten sechs Jahre betreute er den Hochbau und die Planung. Vor anderthalb Jahren trat er die Nachfolge von Daniel Wyrsch (SP) an. Er war einziger Kandidat und wurde still gewählt. (hus)