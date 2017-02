Markthalle: Ein Mikrokosmos aus Beizen, Bars und Take-aways

Aus der alten Berner Markthalle wird: eine Markthalle. Man wolle der Stadt «die Markthalle in ihrem ursprünglichen Geist zurückgeben», sagten am Mittwoch Haus­eigentümer und die neue Mieterin vor den Medien. Rund zehn Restaurants, drei Bars, fünf Take-aways und drei flexible Flächen für wechselnde Pop-up-Gastrokonzepte sollen das ehemalige Markt­gefühl wieder aufblühen lassen.

Als Generalmieterin wird die Migros Aare die gesamte Fläche übernehmen. Darauf einigte sie sich mit der Hauseigentümerin, der Markthalle Cityhof Bern AG von Hans Merki und René Huber. Die Migros übernimmt den Vertrag der Firma Media-Markt, die den Standort nach zwei Jahren wieder aufgibt.

Keine Ketten

Für den Um- und Innenausbau rechnet die Migros mit Investitionen von rund 8 Millionen Franken. Im neuen Gastrotempel wird sie aber ausschliesslich im Hintergrund agieren, wie Anton Gäumann, Geschäftsleiter Migros Aare, sagt. Die Migros wird also weder mit eigenen Marken noch mit einer ihrer Gastroketten in die Markthalle einziehen.

Ohnehin sehe das neue Konzept «keine Ketten» vor, so Hans Merki, Hauseigentümer und Gründer der alten Markthalle. Stattdessen schweben den Verantwortlichen «lokale Köstlichkeiten und ehrliches Handwerk» vor. So ist beabsichtigt, dass Besucherinnen und Besucher zuschauen können, wie frische Pasta gemacht, Brot gebacken oder Bier gebraut wird. Für eine «marktähnliche Atmosphäre mit offenen Küchen» sollen auch die Restaurants sorgen. Das Angebot soll vom Feierabendbier bis zum Gourmetmenü reichen, willkommen sei der Lehrling ebenso wie der Banker. Insgesamt sollen ihnen rund 1000 Sitzplätze zur Verfügung stehen.

Man sei mit vielen möglichen Untermietern in Kontakt, so die Verantwortlichen, weitere könnten sich bewerben. Unterschrieben sei aber noch nichts, betonten sowohl Gäumann als auch Merki, die ihrerseits eine gemeinsame Absichtserklärung unterzeichnet haben. Natürlich schiessen die Spekulationen ins Kraut, wer in die Markthalle einziehen könnte. Hier lesen Sie mehr dazu.

Grösser, heller

Während die einzelnen Anbieter noch unklar sind, steht das räumliche Konzept bereits fest. An einem Modell zeigte Bernhard Aebi vom Berner Architektur­büro Aebi & Vincent, wie die Markthalle künftig aussehen soll. «Einerseits wird der Raum flexi­bler, andererseits weniger improvisiert», so Aebi. Beim Eingang wird es wieder eine Bar haben – «eine grössere als früher». Gegenüber ist «eine Lounge mit einem grossen Chesterfield-Sofa» vorgesehen. Der alte Lichthof wird wieder geöffnet, und eine zusätzliche Öffnung am Standort der früheren Bäckerei sorgt ebenfalls für mehr Licht im Unter­geschoss.

Das Baugesuch soll schon Mitte Monat eingereicht werden. Um auch mal über den üblichen ­Beizenschluss hinaus feiern zu können, wird eine generelle Überzeitbewilligung beantragt. Als Eröffnungstermin streben die Verantwortlichen Frühling 2018 an, heimlich träumt Migros-Chef Gäumann sogar vom 27. November 2017, dem nächsten Zibelemärit. (Berner Zeitung)