Mit einer App gegen das Lädelisterben

Ob Druckerei, Blumenladen oder Velogeschäft: Sie alle haben in vielen Gemeinden einen schweren Stand. Ihre Produkte gibt es auch in Einkaufszentren, oft sogar um einiges billiger. Dazu kommen Onlineshops, die dem Kunden das Einkaufen so bequem machen, dass er sich den Gang zum Laden um die Ecke gleich sparen kann. Die Folgen: Kleine Geschäfte müssen mangels Kundschaft dichtmachen und hinterlassen eine Ortschaft, die immer weniger belebt ist.

Angst vor der «Schlafstadt»

Dieses Schicksal möchte die Muri-Gümliger Politikerin Gabriele Siegenthaler Muinde (Forum) ihrer Gemeinde ersparen. «Muri-Gümligen soll nicht zu einer reinen Schlafstadt werden», sagt sie. In einem Postulat, das Ende April im Grossen Gemeinderat diskutiert wird, macht sie sich deshalb für das lokale Kleingewerbe stark.

Ihre Idee: eine App, auf der sich Lädeli und Dienstleister präsentieren und auf Angebot, Öffnungszeiten und Standort aufmerksam machen können. «Heutzutage wird online mit ein paar Klicks nach den benötigten Produkten gesucht», so Siegen­thaler Muinde.

Das Angebot von kleineren Geschäften, die oftmals über gar keinen Webauftritt verfügten, sei schlicht zu wenig zugänglich für die heutigen Einkaufsgewohnheiten. «Viele Leute – gerade auch Neuzuzüger – machen sich die Mühe nicht, zuerst herauszufinden, welche Geschäfte es hier überhaupt gibt und was sie verkaufen.»

Eine Alternative zu einer App wäre für Siegenthaler Muinde auch, dass die Gemeinde ihre Website mit einer Einkaufen-Funktion ergänzt, wo die lokalen Geschäfte aufgelistet werden. «Natürlich müsste jeder Anbieter seine Produkte und Dienstleistungen selbst verwalten.» Sie könnte sich zudem weitere Funktionen vorstellen wie etwa eine Bewertungsmöglichkeit für Kunden, eine Option für Bestellungen und Hauslieferungen und einen Onlineterminplaner.

Um herauszufinden, ob das Bedürfnis nach einem solchen Angebot überhaupt vorhanden ist, hat das Forum eine Onlineumfrage bei Unternehmen und Kunden gestartet. Für abschliessende Erkenntnisse sei es zwar noch zu früh, da die Umfrage noch laufe. Das bisherige Echo sei aber positiv.

Anklang findet die Idee einer Lädeli-App auch beim Gewerbeverein Muri-Gümligen. «Wir sind immer offen für neue Ansätze, wenn es darum geht, dem Gewerbe zu helfen», sagt Vereinssprecher Rolf Schurtenberger. Nötig hätten die Läden die Unterstützung allemal. «Die Kleinen werden hier immer mehr von den Grossen überholt.» Eine Frage bleibt für Schurtenberger, wer eine entsprechende App betreiben und pflegen würde. Er befürchte, dass das Angebot schnell versanden würde, sollte der Aufwand auf die Verwaltung fallen.

E-Shop in Stettlen ein Flop

Wie schwer es eine solche Plattform haben kann, zeigt das Beispiel aus Stettlen. Dort hatte die Gemeinde im Kampf gegen das Lädelisterben 2009 in aufwendiger und kostspieliger Arbeit den sogenannten E-Shop Stettlen lanciert – einen gemeinsamen Internetshop für sämtliche Dorfgeschäfte. «Der ‹E-Shop Stettlen› ist unsere Antwort auf Lidl, Aldi & Co.», gab sich Gemeindepräsident Lorenz Hess (BDP) seinerzeit angriffig.

Aus der Zuversicht wurde schnell Ernüchterung. Die Bestellungen nahmen stetig ab, seit Anfang 2015 ist die Seite nicht mehr aufrufbar. Das Projekt sei zwar «nicht total beerdigt», so Hess, bis auf weiteres sei der Internetshop aber «sistiert». Die Gründe für das Scheitern sieht er im falschen Timing. «Wir waren mit der ganzen Sache wohl einfach zu früh.»

Die ältere Kundschaft sei mit dieser Art von Technologie schlicht zu wenig vertraut. Hess glaubt, dass das Projekt bei der nächsten Generation mehr Erfolg haben könnte.

Auch Bordelle auf Plattform?

In Muri-Gümligen scheint man sich jedoch nicht auf ein Experiment einlassen zu wollen. «Es kann nicht die Aufgabe einer politischen Gemeinde sein, neue Webfunktionen oder Apps zu entwickeln», schreibt der Gemeinderat in seiner Antwort auf das Postulat. Es stelle sich zudem die Frage, welche Gewerbebetriebe auf einer Plattform überhaupt ihre Dienstleistungen anbieten dürften.

«Wie soll es sich beispielsweise mit einem Bordellbetreiber oder einem Escort-Service verhalten?» Eine Antwort darauf mag der Gemeinderat gar nicht erst suchen. Er empfiehlt dem Parlament, das Postulat abzulehnen. (Berner Zeitung)