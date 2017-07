Motorenkraft, Rauch, Lärm und ein Bier

Cool, die Sonnenbrille auf der Käppikrempe tragend, sitzt der noch nicht ganz 14 Jahre alte Dorian Tschirren auf der schweren Maschine. Er fährt an diesem Samstag den grünen John Deer 3040. Die Organisatoren machen in Dorians Fall eine Ausnahme, denn eigentlich dürfte erst ab dem 14. Geburtstag gestartet werden. Bis dahin ist aber nur noch eine Woche.

Dorians Aufgabe wird es sein, in der Klasse 5-Tonnen Standard den Bremswagen so weit wie möglich zu ziehen. Die 20. Auflage des Zimmerwalder Tractor-Pulling ist im Gang. Motoren heulen auf, wenn die Fahrer vor dem Start die Drehzahl möglichst hochdrücken. Fast wie bei einem Flugzeug vor dem Start. Und danach wird gezogen, was der Motor hergibt.

Das lange Warten

Doch bis es für Dorian Tschirren so weit ist, braucht es noch einige Vorbereitungen. Vorne und hinten am Traktor sind die Gewichtsplatten befestigt. Dorian fährt den «Johnny» auf die Waage. Resultat: 10 Kilogramm über den zugelassenen 5 Tonnen. Es gilt nun, dieses Gewicht wieder loszuwerden. «Wir entfernen eine 35-Kiloplatte und ersetzen diese durch eine mit 25 Kilo», schlägt Vater Markus Tschirren vor. Gesagt, getan. Doch nun heisst es zu schauen, dass die Gewichtsverteilung vorne zu hinten noch stimmt. «Das ist wichtig, denn wir wollen ja möglichst viel Kraft auf die Hinterräder bringen, ohne dass wir vorne abheben beim Ziehen», erklärt Tschirren.

Auch bei 3 Tonnen im Rennen

Apropos abheben: Vater Markus Tschirren war an diesem Nachmittag schon vor seinem Sohn im Einsatz. Das Pulling-Team Herkules, so nennt sich das Familien-Team Tschirren, startet zusätzlich noch mit einem alten Bucher-D4000 in der Kategorie 3 Tonnen Standard. Vorne sitzt die Familie Herkules auf der Motorhaube – als Puppen. «Die Figuren Mutter und Kind haben wir dieses Jahr zum 20-Jahr-Jubi­läum gemacht», erklärt Tschirren.

Doch der grösste «Toggu» in der Mitte, eben der Herr Herkules, ist schon lange mit dabei. Er wiegt stolze 120 Kilogramm. Beim ersten Start hatte der Bucher-Traktor nämlich vorne zu wenig Gewicht, sodass Markus Tschirren selbst sich noch während des Ziehens vorne auf die Haube setzte. «Danach habe ich eben den schweren Herrn Herkules dort platziert, und ich konnte mich dann wieder ganz aufs Gasgeben konzentrieren.»

Markus Tschirren auf Bucher-D4000 erreichte den 18. Rang. Die Starter in den Standardkategorien erhalten Sachpreise. Je weiter vorne klassiert, desto früher darf der Preis gewählt werden. Tschirren entschied sich für eine John-Deer-Jacke, und er nimmt ein Erinnerungsglas entgegen. In den Sportkategorien, also im Ziehen mit hochgezüchteten traktorähnlichen Gefährten, geht es um Geldpreise.

Dorian im Einsatz

Sohn Dorian informiert sich schon lange vor dem Start über die Bestückung des Gabentisches. Sofort sticht ihm ein grosser Plastik-Tret-Traktor ins Auge. «Den werde ich nehmen, falls er noch da sein sollte, wenn ich an der Reihe bin», erklärt er. «Natürlich nicht für mich», kommt er den erstaunten Fragen zuvor. Das Söhnchen seiner Schwester ist jetzt zehn Wochen alt. Für ihn wäre dieser Plastiktraktor bestimmt. «Den bewahren wir dann auf, bis er darauf sitzen kann», beschliessen Vater und Sohn. Da wird wacker vorgesorgt, dass der Familie Tschirren die Traktor­piloten nicht ausgehen.

Der grosse Regen

Der Einsatz von Dorian naht. Es ist kurz vor 16 Uhr an diesem heissen Nachmittag. Noch eine Stunde vielleicht. Der Junge antwortet auf die Frage nach seinem Befinden mit einer Handbewegung in Richtung Magengrube. «Es rumort schon etwas», sagt er . Die Nervosität steigt – und dann kommt der grosse Regen. Die 100 Meter lange Zugbahn wird rasch abgedeckt, aber wer nicht sofort einen Unterschlupf findet, wird klatschnass. Das Pulling ist unterbrochen. Das Warten geht weiter.

Es wird abends um neun, als Dorians Startnummer 18 in der 5-Tonnen-Standard-Kategorie aufgerufen wird. «Ou, das Büebli bebt», sagt sein Vater, der als Zuschauer nicht minder nervös ist. Und dann wird der Bremswagen angehängt und Dorian gibt Gas. Er lässt den John Deer aufheulen. Auf dem Bremswagen schiebt sich ein Gewichtsbalken mit jedem Meter weiter nach vorne, so wird der Schwerpunkt verlagert, der vordere Teil gräbt sich tiefer in die Erde, und der Wagen wird so immer schwerer. Bei 83,79 Metern bleiben Dorian und «Johnny» stehen. «Super, super», freut sich der Vater. Er ist mit dem Sohnemann zufrieden: Rang 8 von 24 Startenden und vor allem: Der Plastiktraktor ist noch zu haben. Das grosse Geschenk Dorians an seinen kleinen Neffen.

Der Heimweg der Familie ist an diesem Abend nicht weit. Tschirrens Hof ist nur rund 800 Meter vom Geschehen entfernt. «Von den 20 Hektaren Land haben wir einen Teil verpachtet», erklärt Tschirren. Er selbst arbeite zu 80 Prozent ausser Haus. Etliche Arbeiten erledigt zu Hause bereits Sohn Dorian, dem das Traktorfahren natürlich das Liebste ist. Sechs Traktoren stehen auf dem Hof. «Aber die sind alle schon alt wie eben der Bucher-D4000 mit meinem eigenen Jahrgang 1960.»

Früher fuhr Markus Tschirren auch auswärts an Pulling-Veranstaltungen. «Im Moment starten wir hier in Zimmerwald und vielleicht noch in Schwadernau.» Die Zeit zu mehr habe gefehlt. Das aber könnte sich in Zukunft wieder ändern, denn Dorian ist ja in einer Woche 14 Jahre alt und ist damit auch ­offiziell und überall startbe­rechtigt. (Berner Zeitung)