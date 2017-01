Noch kein Eislaufen auf Berner Gewässern

Wer gerne auf zugefrorenen Weihern und Seen Eis läuft, muss sich derzeit noch etwas gedulden. Die Eisschichten auf den Gewässern sind vielerorts noch nicht dick genug. In Thun hofft man aber, den Lachenkanal vielleicht nächste Woche freigeben zu können.

Vorderhand seien aber die Dicke und die Beschaffenheit des Eises noch nicht ausreichend, um den Kanal zu betreten oder gar Schlittschuh zu laufen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung vom Freitag.

Die Behörden warnen, dass das Betreten des Eises unter diesen Umständen gefährlich sei. Falls das Eis nächste Woche die nötige Festigkeit und Dicke erreiche, könnte die Fläche möglicherweise freigegeben werden, heisst es in Thun.

Schwarzsee fast parat

Auch der Schwarzsee im Kanton Freiburg ist aktuell nicht merhr fürs Schlittschuhlaufen freigegeben, wie es beim örtlichen Tourismusbüro heisst. Das Eis wäre zwar dick genug, doch habe es darauf geregnet und gescheit, so dass sich gefrierender Matsch gebildet habe. Daher sei es derzeit nicht wirklich angenehm zum Eislaufen.

Am Schwarzsee ist man daran, Flächen freizubekommen, damit eventuell am Wochenende Eis gelaufen werden kann. Vor Weihnachten und über Silvester war der See noch freigegeben.

Wandern auf dem Oeschinensee

Der Oeschinensee oberhalb von Kandersteg ist zwar zugefroren, kann aber aufgrund der Schneedecke nicht mehr fürs Eislaufen, sondern nur noch fürs Wandern genutzt werden. Anfang Januar war der See ein paar Tage schneefrei und lockte die Eislaufbegeisterten in Scharen an.

An vielen Gewässern gibt es keine offiziellen Kontrollen des Eises durch die Behörden. Das Betreten ist gefährlich und erfolgt auf eigene Gefahr. Die Schweizerische Lebensrettungs-Gesellschaft SLRG rät in ihren Eisregeln, nur freigegebene Gewässer zu betreten. Bei Gewässern in Naturschutzgebieten ist das Betreten ohnehin verboten, so etwa am Amsoldinger- und Uebeschisee. (tag/sda)