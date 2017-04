Noch keine höheren Steuern

Eine Meldung im «Riggisberger Info» lässt aufhorchen. «Der Finanzplan 2016—2021 wird von der kantonalen Planungsgruppe als nicht tragbar beurteilt», steht da. Und: «Die Gemeinde wird mittelfristig nicht darum herumkommen, über eine Steuerer­höhung nachzudenken.»

Ursprünglich war man bei der Gemeinde davon ausgegangen, dass für 2017 eine Steuererhöhung unumgänglich sein würde. Der gute Rechnungsabschluss 2015 hat dann jedoch etwas Luft verschafft. Dies war jedoch nur ausserordentlichen Erträgen zu verdanken. Genau das gefällt der kantonalen Planungsgruppe nicht. Sie schreibt: «Keine Gemeinde darf sich darauf verlassen, dass aussergewöhnliche Ereignisse die Jahresrechnung jedes Mal verbessern.»

«Ein Warnschuss»

Dass der Finanzplan nicht tragbar sei, habe die Planungsgruppe nicht zum ersten Mal festge­halten, sagt Gemeindepräsident Michael Bürki (SVP). «Das ist ein Warnschuss, aber wir wollen deshalb nicht in Panik verfallen.» Es sei schliesslich Pflicht der Planungsgruppe, eine Gemeinde darauf aufmerksam zu machen, dass sie sich nicht auf ausser­ordentliche Erträge verlassen dürfe.

Er räumt ein, dass ein fünf­jähriger Finanzplan nicht punktgenau sein könne. «Wäre das so, würden wir immer rote Zahlen schreiben.» Aber man müsse der Bevölkerung mitteilen, dass nicht alles Wünschbare finanzierbar sei, ausser mit einer Steuererhöhung. «Und die will niemand.» In diesem Jahr sei eine Erhöhung der Steueranlage jedenfalls noch kein Thema. Derzeit liegt sie bei 1,82 Einheiten.

Rege Bautätigkeit

Die Rechnungen der Gemeinde Riggisberg schliessen seit Jahren besser ab als budgetiert. «Und dies nicht nur dank ausserordentlicher Erträge», betont Bürki. Trotzdem müsse der Gemeinderat immer wieder neu überlegen, wie neue Einnahmequellen erschlossen oder Sparmöglichkeiten realisiert werden könnten. Allerdings sehe es in Riggisberg entwicklungsmässig sehr gut aus. Es gebe eine hohe Bautätigkeit von Privaten und Gewerbetreibenden.

«Derzeit sind bei uns rund 120 Wohneinheiten in Planung oder im Bau. Wäre es anders, müssten wir die Notbremse ziehen», sagt Bürki weiter. Aus diesem Grund sei eine Steuererhöhung noch kein Thema, trotz des Warnschusses der Planungsgruppe. (Berner Zeitung)