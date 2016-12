Notlandung nach Fehler bei Wartung

Der Flug dauerte nur wenige ­Minuten und endete mit einer Notlandung auf einem Feld bei Riggisberg. So hatte sich der 19-Jährige, der an der Eignungsabklärung der Schweizer Luftwaffe teilnahm, sein erstes Mal am Steuerknüppel eines Flugzeuges nicht vorgestellt. Kurz nach dem Start um 8.20 Uhr in Bern-Belp überliess ihm der Fluglehrer das Steuer. Als sich das Flugzeug am 7. April 2015 südöstlich von Rüschegg befand, begann der Motor zu stottern, um Augenblicke später auszusetzen.

Der Fluglehrer übernahm das Steuer, setzte einen Notruf ab und versuchte, mit einem Gleitflug in Richtung Gürbetal zu segeln. Die Höhe reichte aber nicht aus, sodass er sich für eine Notlandung auf einer flachen Wiese bei Riggisberg entschied. Diese verlief fast wie eine normale Landung, Flugzeug und Insassen blieben unversehrt.

Ölzufuhr unterbrochen

Die Schweizerische Sicherheitsuntersuchungsstelle (Sust) hat nun ihren Schlussbericht vorgelegt. Demnach war beim letzten Service am Flugzeug etwas schiefgelaufen. Denn beim Ölbehälter fehlte ein einzelnes Teilchen, ein sogenannter Schwalleinsatz. Dadurch wurde während des Fluges die Ölzufuhr zum Motor unterbrochen.

Bei der letzten Wartung hatte der erfahrene Mechaniker den Behälter entgegen den Vorgaben des Herstellers demontiert, um das Öl in den Altölbehälter zu schütten. Dabei fiel das Einzelteil unbemerkt in den Einfülltrichter. Dieser war nicht einsehbar, weil dessen Oberkante etwa auf Schulterhöhe des Mechanikers lag. So konnte der Mann den herausgefallenen Einsatz nicht erkennen.

Mechaniker unter Zeitdruck

Der Mechaniker gab bei seiner Befragung an, dass er bei der Wartung unter grossem zeitlichen Druck gestanden sei. In der fraglichen Zeit seien bei knappem Personalbestand viele Aufträge zu erledigen gewesen. Kunden hätten viel Druck auf die Firma ausgeübt. Er selber habe auch an Wochenenden gearbeitet. «Der Mechaniker selber bezeichnete sich als deutlich überarbeitet», heisst es im Sust-Bericht. (Berner Zeitung)