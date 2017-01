Papiersammler spüren den «Zalando-Effekt»

Mittwochs sammeln in der Gemeinde Köniz die orange gekleideten Werkhofmitarbeiter mit ihren Kehrichtwagen das Altpapier ein. Zu dieser Jahreszeit eine anspruchsvolle Aufgabe, sagte der Leiter der Abfallbewirtschaftung und der Deponie Köniz, Andreas Basler (58), schmunzelnd: «Man kann die Papierbündel ja nur schlecht sehen vor lauter Schnee.» Viel verändert habe sich über die Jahre nicht. Die Menge bleibe jedes Jahr mehr oder weniger gleich. Nur habe man in den letzten Jahren, wie es Basler beschreibt, den «Zalando-Effekt» gespürt.

Es werde zunehmend mehr Karton und weniger Papier rezykliert. Dies hänge mit den Entwicklungen rund um die Versandhäuser zusammen. Den Rückgang von Papier erklärt er sich mit der zunehmenden Bedeutung von Onlinemedien, wobei auch immer häufiger Gratiszeitungen anstatt herkömm­licher im Altpapier landeten. ­

Diesen Trend konnte die Papierfabrik Utzenstorf durch interne Auszählungen bestätigen. Lag der Kartonanteil bei der Haushaltssammelware im Jahr 2007 bei 10 Prozent, so hat sich dieser bis 2016 auf 20 Prozent verdoppelt. Die Altpapiermenge pro Kopf hingegen nimmt ab, über die letzten Jahre zwischen 4 und 6 Prozent pro Jahr.

Keine Aufgabe der Schulen

Früher waren Schulklassen noch aktiv involviert bei der Altpapiersammlung. Wer erinnert sich nicht an die Zeit, als man voller Freunde mit den Klassenkame­raden durch das Dorf pirschte. Neben dem Papiersammeln fand man im Glücksfall hier und da eine Tafel Schokolade zwischen den Zeitungsbündeln; ein kleines Dankeschön vonseiten der Anwohner.

Die lästigen Matheaufgaben konnte man für einen Tag auch vergessen. Die Schulen sind jedoch häufig nicht mehr für die Altpapiersammlung verantwortlich. In Köniz begann diese Entwicklung 2007. Damals hatte der Gemeinderat entschieden, die Kinder nicht mehr auf den Trittbrettern der Lastwagen mitfahren zu lassen. Auslöser für diese Entscheidung waren Unfälle in der Innerschweiz, bei denen Schüler bei der Altpapiersammlung verletzt wurden. Von da an durften die Kinder nur noch mit Handwagen sammeln.

Seit 2008 findet in diesem Zusammenhang die Altpapiersammlung auch ­jeden Monat statt, nicht nur sechsmal jährlich wie früher. Die Schulen übernehmen jedoch keine prominente Rolle mehr. Laut Andreas Basler würden diese heutzutage nur noch an Ortsrändern zum Einsatz kommen. Dies würde aber gerade mal knapp 10 Prozent an die Gesamtmenge des gesammelten Altpapiers beisteuern.

Die Schulen würden einerseits die Mengen nicht bewältigen und könnten und wollten andererseits schlichtweg nicht noch mehr Zeit in das Papiersammeln investieren. Es rentiere sich ausserdem nicht mehr. «Der Sammelaufwand ist viel grösser geworden als der Erlös.»

Die Pfadi organisiert jeweils im Herbst noch ein separates Papiersammeln. Früher war die Altpapiersammlung noch ein lukratives Geschäft für die Kassen der Schulen. Im Jahr 2007 zahlte die Gemeinde Köniz rund 92'000 Franken an die Schulen. Heute betragen die Kosten der Gemeinde Köniz für die ­Altpapierentsorgung inklusive Personalkosten jährlich 335'000 Franken.

Guggisberger Kompromiss

In Guggisberg, wie in diversen ­anderen Landgemeinden, gibt es anders als in Köniz keine monatliche Abholung vor der Haustüre. Die Schüler von Guggisberg haben immer noch die Möglichkeit, ihre Schulkassen mit Papiersammeln aufzustocken. Zweimal im Jahr organisiert die Schule gemeinsam mit der Gemeinde eine Sammelstelle, wo die Bewohner ihr Altpapier hinbringen können. Die Kinder helfen dann beim ­Beladen der Container. Dafür bekommen sie von der Gemeinde Geld.

Guggisberg zahlt im Jahr rund 5000 bis 6000 Franken für die Altpapierentsorgung. Eine Hälfte davon geht an die Schule und der Rest an allgemeine Kosten. Die Kinder erfahren somit immer noch, wenn auch nur ­begrenzt, was es heisst, in der ­Gemeinde zu helfen. Wer weiss, vielleicht gibts von dem einen oder anderen ja Schokolade geschenkt. (Berner Zeitung)