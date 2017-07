«Pickup-Point» nun auch in Bern

Eine Paketbestellung ist oft mit einem längeren Warteprozess verbunden. Der «Pickup-Point» wirkt dem entgegen. Kunden der Unternehmen brack.ch, apfelkiste.ch, lensvision.ch und farmy.ch können ihre Pakete seit April am selben Abend am Hauptbahnhof in Zürich am Gleis 18 abholen - voraugesetzt ist eine Bestellung vor 11 Uhr.

Offenbar scheint sich der Pilotversuch in Zürich erfolgreich gestaltet zu haben. Die SBB und das Start-up Unternehmen notime weiten ihr im Projekt weiter auf die Bahnhöfe Bern, Winterthur und Basel SBB aus. Damit sollen gleichzeitig sowohl die Zustellgeschwindigkeit für Kunden sowie die Attraktivität des Bahnhofes gesteigert werden.

So funktioniert der Prozess

Kurz nach der Bestellung erhalten die Kunden ein Mail mit einem persönlichen QR-Code und wichtigen Informationen. Sobald das Paket am «Pickup-Point» am Bahnhof eingetroffen ist, wird der Kunder darüber benachrichtigt - und das Paket kann abgeholt werden. Zwischen 17.30 Uhr und 19 Uhr soll der «Pickup-Point» in Bern am Gepäckschalter die Auslieferung tätigen.

(jaw)