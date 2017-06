Polizei sucht vermissten Aareschwimmer

Am Sonntagabend um 20.45 Uhr kreiste ein Helikopter der Rega minutenlang über dem Schwellenmätteli in Bern. Die Türen des Hubschraubers waren auf beiden Seiten offen, Einsatzkräfte lehnten sich aus dem Helikopter und suchten die Aare ab. Mehrere Polizisten suchten währenddessen am Boden die Uferzone unterhalb des Schwellenmätteli ab.

Der Einsatz läuft seit den Nachmittagsstunden, heisst es bei der Kantonspolizei Bern auf Anfrage. Gesucht wird eine Person, die in der Aare geschwommen ist. Am Sonntagabend kurz vor 21 Uhr war der Einsatz nach wie vor in vollem Gange. (chh)