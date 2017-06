Polizeiwache in Laupen versprayt

Unbekannte haben in der Nacht auf Donnerstag die Polizeiwache am Bahnweg in Laupen versprayt. Wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstag mitteilt, seien die Sprayereien zwischen 2.00 und 2.30 Uhr angebracht worden sein. Der entstandene Sachschaden betrage ersten Schätzungen zufolge mehrere tausend Franken.

Bereits vor zirka zwei Monaten war es zu Sachbeschädigungen an der Wache gekommen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Damals hatte eine unbekannte Täterschaft in der Nacht auf Ostermontag, dem 17. April die Fassade mit Farbe verschmiert.

Die Kantonspolizei Bern sucht im Zusammenhang mit beiden Vorfällen Zeugen: 031 634 41 11. (sih/pkb)