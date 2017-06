Protest in Bern gegen Gay-Pride-Verbot in Istanbul

Der Umzug startete am Thunplatz und führte in die Lombachstrasse. Die Demonstrierenden schafften es aber nur in die Nähe der Botschaft, denn das Strassenstück direkt vor dem Botschaftsgebäude war beidseitig verriegelt worden. Mehrere Polizeiwagen waren zugegen.

Die türkischen Behörden hatten vergangenen Sonntag den geplanten Gay-Pride-Marsch in Istanbul verboten. Sie machten Sicherheitsbedenken geltend. Aktivisten, die dennoch demonstrieren wollten, wurden von der Polizei mit Gummigeschossen und Tränengas vertrieben.

Das Verbot der früher erlaubten Gay Pride zeige, wie undemokratisch Erdogans Türkei geworden sei und sich langsam ins Mittelalter zurückkatapultiere, schrieben die Homosexuellen Arbeitsgruppen Bern (hab) auf ihrer Website.

Ein Appell der Demonstrierenden ging an den Bundesrat: Die Landesregierung solle diplomatische Massnahmen für den Schutz der lesbischen, schwulen, transgender und intersexuellen Minderheit in der Türkei ergreifen. (chh/sda)