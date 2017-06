Regierungsrat ist gegen zweites Bundesasylzentrum in Lyss

Der Berner Regierungsrat ist gegen ein zweites Bundesasylzentrum am Waffenplatz in Lyss. Dies schreibt er am Freitagmorgen in einer Mitteilung. In seiner Stellungnahme stimmt der Regierungsrat dem Sachplan Asyl grundsätzlich zu und würdigt dessen sorgfältige Ausarbeitung. Er beantragt jedoch ergänzende Informationen über die Kriterien der Standortwahl.

Der Regierungsrat ist allerdings erstaunt, dass der Bund zwei Asylunterkünfte im Siedlungsgebiet von Lyss plant. Aus Sicht des Kantons Bern widerspricht dies der konzeptionellen Zielsetzung der angemessenen Verteilung der Asyl-Infrastrukturen.

Der Standort Waffenplatz/Kasernenareal ist für die Siedlungsentwicklung von Lyss wichtig, weil die Gemeinde von Fruchtfolgeflächen umgeben ist und sich deshalb nach innen entwickeln muss. Der Standort ist ideal für eine Gesamtwohnüberbauung.

Der Verein seeland.biel/bienne hat das Areal im behördenverbindlichen Regionalen Gesamtverkehrs- und Siedlungskonzept als Vorranggebiet Siedlungsverdichtung mit Umstrukturierungs- und Verdichtungspotenzial bezeichnet.

Nach Ansicht des Regierungsrats hat der Bund diese Aspekte zu wenig berücksichtigt. Er verlangt, dass er die Variante mit einem einzigen, grösseren Bundesasylzentrum in Kappelen nochmals prüft. (flo/pd)