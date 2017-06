Rubigen: Aareschwimmer wird weiter vermisst

Am Sonntagabend um 20.45 Uhr kreiste ein Helikopter der Rega minutenlang über dem Schwellenmätteli in Bern. Die Türen des Hubschraubers waren auf beiden Seiten offen, Einsatzkräfte lehnten sich aus dem Helikopter und suchten die Aare ab. Mehrere Polizisten suchten währenddessen am Boden die Uferzone unterhalb des Schwellenmätteli ab.

Grund war eine vermisste Person. Kurz vor 18 Uhr am Sonntagabend wurde die Polizei informiert, dass bei Rubigen ein Aareschwimmer vermisst werde. Gemäss aktuellen Erkenntnissen hatte sich der Mann oberhalb der Hunzigenbrücke bei Rubigen zum Baden ins Wasser begeben, wenig später hatten Drittpersonen ihn aus den Augen verloren.

Der Einsatz dauerte am Sonntag bis spätabends an. Aufgrund der Dunkelheit musste die Suche abgebrochen werden. Am Montagmorgen wurde die Suche fortgesetzt. Zur Identität des Vermissten wollte die Polizei noch keine Informationen geben.

An der Suchaktion waren neben zahlreichen Patrouillen der See- und Kantonspolizei Bern auch mehrere Einsatzkräfte der Sanitätspolizei beteiligt. Zudem wurde ein Helikopter der Rega beigezogen.



Schwimmer ist bei der Hunzikenbrücke in Rubigen ins Wasser gestiegen. (chh)