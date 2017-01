S 2 blieb auf Lorraineviadukt stehen

Die S-2-Komposition der BLS war gerade erst aus dem Bahnhof Bern gefahren, da ging plötzlich gar nichts mehr. Mitten auf dem Lorraineviadukt blieb der Zug am Freitagmorgen kurz vor 7.45 Uhr auf dem Weg nach Langnau stehen. Diese Panne verursachte bis ca. 8.50 Uhr auf dem ganzen Schienennetz Verspätungen um einige Minuten, wie die BLS auf Anfrage mitteilt.

Am stärksten betroffen war jedoch die Linie der S 2 von Laupen nach Langnau. Zwei Züge jener Linie, die von Langnau her nach Bern unterwegs waren, mussten in Ostermundigen halten und wenden. Die Passagiere mussten auf Busse umsteigen, um nach Bern zu gelangen.

Der genaue Grund für die Fahrzeugstörung ist indes noch unklar. Die defekte Komposition wurde in die Werkstatt Bern-Aebimatt gebracht, um dort genau untersucht zu werden, wie die BLS weiter mitteilt. Die rund 200 Personen, die im Pannenzug sassen, mussten rund 45 Minuten im Zug bleiben, bis sie in Bern aussteigen konnten. Seit 9 Uhr verläuft der Schienenverkehr wieder störungsfrei.

Auch Probleme mit Regio-Express

Noch etwas früher am Freitagmorgen hatten auch Reisende ein Problem, die mit dem Regio-Express von Bulle respektive Palézieux her in Richtung Bern fahren wollten. Wegen mangelnder Abstellkapazität in Bern mussten diese Züge von Betriebsbeginn bis etwa 8 Uhr in Freiburg wenden, wie SBB-Sprecher Oli Dischoe auf Anfrage sagte.

Das Problem für die betroffenen Kunden war allerdings nicht sehr gross: Schon fünf Minuten nach ihrer Ankunft in Freiburg konnten sie dort jeweils auf einen Interregio-Zug umsteigen, der sie nach Bern brachte. (mib/pd/sda)