Schiesserei: Täter blitzen ab

Laut schimpfte der Mann nach der Urteilsverkündung in den Gängen des Berner Obergerichts. Mal sei das «Gesetz» in der Schweiz so und mal so, das gehe doch nicht. Damit meinte der Beschuldigte A allerdings nicht das Urteil.

Er beklagte sich darüber, dass er nicht sofort eine Zigarette rauchen durfte. Am Dienstag, nach dem ersten Verhandlungstag, sei ihm dies noch erlaubt worden. Da war er noch guter Laune gewesen.

Letztlich ist wohl doch vor allem der Richterspruch für den Stimmungsumschwung verantwortlich. Denn das Obergericht verurteilte A wie auch seinen Compagnon B wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung.

Die beiden Mazedonier waren 2014 an einer Schiesserei in Zol­likofen beteiligt. Zum gleichen Schluss war im Januar 2016 schon das Regionalgericht Bern-Mittelland gekommen. Beide hatten Berufung eingelegt.

Das Obergericht bestrafte A mit einer Haft von 6 Jahren und erhöhte damit die Strafe des Regionalgerichts um ein halbes Jahr: Es gewährte einen tieferen Geständnisrabatt als die erste Instanz. Gegen B verhängte es eine Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten – ein halbes Jahr mehr als das Regionalgericht.

In beiden Fällen liegt das Gericht unter den Anträgen von Generalstaatsanwalt Marc-André Fels: Er hatte für A 8 Jahre und 2 Monate gefordert, für B 9 Jahre und 6 Monate. Die beiden Verteidiger hatten für Freisprüche plädiert.

Beide schossen, einer traf

Für das Gericht war es ein klarer Fall. «Die Beweisdichte ist so hoch, dass es nur einen zwingenden Schluss geben kann», sagte Oberrichterin Annemarie Hubschmid. Und der sieht so aus: Die Beschuldigten treffen sich in Zollikofen mit drei anderen Mazedoniern, darunter das spätere Opfer C, und wollen eigentlich einen Streit schlichten. Stattdessen eskaliert die Situation.

Nachdem B von C einen Faustschlag verpasst bekommt, zückt er die Waffe. Im Gerangel drückt er ab und schiesst «nahe an C vorbei», so die Richterin. Dann tritt A auf den Plan. Er geht auf die ­beiden Streithähne zu, zieht eine Pistole.

Aus acht bis zehn Metern schiesst er ein erstes Mal gegen den Boden in Richtung C. Danach gibt er noch zwei weitere Schüsse ab. Dabei trifft er C ins Bein, der aber überlebt und auch keine bleibenden Schäden davonträgt.

Das Opfer hatte keine Waffe

Die Verteidiger Oliver Krüger und Sascha Schürch hatten Zweifel an der Version der Staatsanwaltschaft und des Regionalgerichts angemeldet. «Das Urteil ist 100 Seiten dick und doch eines der dünnsten, das ich je gesehen habe», sagte Krüger.

Die Anwälte vertraten die Ansicht, dass nicht A für den Treffer ins Bein verantwortlich sei. Und dass nicht B, sondern C den ersten Schuss abgegeben habe.

Für das Obergericht gibt es aber keinen Hinweis darauf, dass C eine Waffe dabei hatte und selbst geschossen hat. A und B hätten dagegen hemmungs- und rücksichtslos gehandelt. «Sie ­haben ein Menschenleben aufs Spiel gesetzt.» (Berner Zeitung)