Schiesserei in Zollikofen wird neu aufgerollt

Mit einem fröhlichen Gesicht ­betrat der Angeklagte A am Dienstag den Saal am Berner Obergericht und grüsste freundlich in die Runde. Kurze Zeit später folgte ihm der Beschuldigte B mit finsterem Blick. So unterschiedlich die Gemütslage war, so ähnlich ist die Situation, in der sich die beiden befinden.

Im Januar 2016 wurden sie vom Regionalgericht Bern-Mittelland wegen versuchter even­tualvorsätzlicher Tötung sowie Raufhandels verurteilt: A zu einer Freiheitsstrafe von 5 Jahren und 6 Monaten, B zu einer Strafe von 7 Jahren. Die beiden waren im Dezember 2014 an einer Schiesserei in Zollikofen beteiligt, bei der ihr Gegner C ins Bein getroffen wurde.

Weil beide Männer das Urteil nicht akzeptierten, kam es zur Verhandlung am Obergericht. Die Staatsanwaltschaft hatte Anschlussberufung angemeldet, deshalb könnte die Strafe sogar noch härter ausfallen. Das Urteil wird am Donnerstag verkündet.

Längere Strafen gefordert

Am verhängnisvollen Abend trafen sich die beiden Beschuldigten mit drei weiteren Männern zu einer Aussprache. Offenbar ging es dabei um eine Frau. Alle Beteiligten kommen aus Mazedonien. Rasch wurde aus dem Gespräch ein Handgemenge. Dabei kam es zu zwei Duellen. B kämpfte mit C bis aufs Blut, dann fiel ein Schuss. Hier lautet nun die Frage: Hat B oder C geschossen?

Derweil prügelte sich A mit einem Kontrahenten, liess aber von ihm ab, als er den Schuss hörte. Daraufhin ging er auf die beiden anderen Raufbolde zu, dabei gab er drei Schüsse in die Richtung von C ab. Und so lautet die andere wichtige Frage: Von wem wurde C getroffen? Von A oder allenfalls schon bei der ersten Auseinandersetzung von B?

Seit der Verhandlung am Regionalgericht hat sich an der Einschätzung der beteiligten Parteien nichts geändert. Generalstaatsanwalt Michel-André Fels hält daran fest, dass A es war, der C mit einem der drei Schüsse ins Bein getroffen hat. «Das war ein rücksichtsloses Verhalten.» Nur mit Glück habe C keine Schäden davongetragen. Man müsse A aber zugutehalten, dass er den Bereich des Unterkörpers anvisiert habe. Er forderte eine Freiheitsstrafe von 9 Jahren und 6 Monaten.

Ebenfalls sei klar, dass es B gewesen sei, der den ersten Schuss abgegeben habe, wie es Zeugen gesehen hätten. «Bei der Schussabgabe war er so nah, dass die Chance, ihn zu verfehlen, viel kleiner war als die Chance, ihn zu treffen.» B habe einen tödlichen Schuss in Kauf genommen. Fels forderte für B eine Strafe von 8 Jahren und 2 Monaten.

Verteidiger für Freisprüche

Verteidiger Oliver Krüger verlangte für seinen Mandanten A einen Freispruch. Nur die Beteiligung am Raufhandel sei klar. «Ich weiss nicht, was genau passiert ist. Aber sicher war es nicht so, wie die Vorinstanz und die ­Staatsanwaltschaft es sehen.» Der Schusskanal im Bein von C weise von unten nach oben.

Zudem sei gesichert, dass A bei ­seinen Schüssen auf den Boden gezielt habe. Die Vorinstanz habe den Schusswinkel «erheblich ­abgeändert und eine Rückwärtsbewegung konstruiert», um die Schussabgabe von A und den Treffer im Bein zusammenzubringen. «Es sind schwere Zeiten für die Unschuldsvermutung», fasste er zusammen.

Sascha Schürch, Verteidiger von B, forderte ebenfalls einen Freispruch. Niemand behaupte, dass B geschossen habe – niemand ausser C. Dabei habe dieser den ersten Schuss abgegeben. An dessen Augenbraue wurden Schmauchspuren gefunden, also die Rückstände nach einer Schussabgabe. «Auch wer selber schiesst, bekommt Schmauchspuren ab.» (Berner Zeitung)