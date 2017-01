Schüttelfahrt auf dem Schlittelweg

Infobox

Rüschegg-Eywald: Die Pisten sind gut befahrbar. Alle drei Talabfahrten sind offen. Der Lift ist von 9.30 bis 16 Uhr in Betrieb.



Gantrisch Selital: Die Pisten blieben bisher geschlossen. Man rechnet jedoch damit, dass der Betrieb ab heute aufgenommen werden kann. Die 45 Kilometer lange Langlaufstrecke ist jedoch offen und in gutem Zustand. Der Betrieb dauert von 10 bis 16 Uhr.



Gantrisch Gurnigel: Die Pisten sind in gutem Zustand, und alle drei Talabfahrten sind offen. Betriebszeit von 9.30 bis 16.30 Uhr.



Ottenleuebad: Die Pisten sind immer noch geschlossen. skilift.ottenleue.ch Riffenmatt: Die Piste ist offen und gut befahrbar. Betriebszeit von 10 bis 17 Uhr.



Schwarzsee: Alle Pisten sind durch­gehend von 8.30 bis 16.30 Uhr geöffnet und gut befahrbar. Der Snowpark ist derzeitig noch geschlossen. Der See wird ab Samstag wieder freigegeben.



Biglen: Der Skilift ist am Samstag von 13 bis 16 Uhr und am Sonntag von 11 bis 16 Uhr geöffnet.



Chuderhüsi: Die Pisten sind von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet und in gutem Zustand. Nachtskifahren ist heute ebenfalls möglich.



Linden: Alle Skipisten sind offen und in gutem Zustand. Betriebszeit ist von 9.30 bis 16.30 Uhr. nis