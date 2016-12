Sie treten Ende Jahr ab

«Kreuz ist Trumpf, Frau Muralt», ruft Rudolf Neuenschwander seiner Jasspartnerin über den Tisch zu und legt die erste Karte. Noch einmal ist er an diesem Nachmittag in die Abteilung Langzeitpflege im Spital Belp gekommen. ­Etwa zwei Dutzend Personen sitzen an den Tischen, viele spielen, manche reden, andere sind einfach da. «Jassen mit Ruedi, Gemeindepräsident», so steht es auf dem Anschlagbrett.

Zum letzten Mal heute. Damit geht eine Tradition zu Ende, die Neuenschwander vor zwölf Jahren eingeführt hat.2005 wurde er Gemeindepräsident. «Nach meinem Amtsantritt habe ich mich hier gemeldet und gefragt, wie man diesen Leuten eine Freude machen könnte», sagt er. So führte er die Jassnachmittage im Altersheim ein. Drei- bis viermal pro Jahr besuchte er die älteren Leute im Spital und klopfte mit ihnen einen Jass – und natürlich ein paar Sprüche.

Die Stimmung ist gut an diesem Mittwoch. Eine Frau spielt Zither, eine Betreuerin sorgt für Getränke. Rudolf Neuenschwander, 60 Jahre alt, und Emma Muralt, bald 100 Jahre alt, sind ein gutes Team und liegen rasch in Führung.

Glücklich mit dem Schloss

Das passt ganz gut zu Neuenschwander, der aufgrund der Amtszeitbeschränkung zurücktritt. Er scheint ein Gewinnertyp zu sein. In all den Jahren als Präsident geriet er nie ernsthaft in die Kritik. Er war immer beliebt, bei politischen Gegnern respektiert. Und er war immer gut ­gelaunt. «Natürlich sind wir manchmal mit Geschäften unterlegen», sagt er. Aber dies sei zu verschmerzen gewesen. «Ich habe nie eine persönliche Nieder­lage erlitten.»

Dafür konnte er Erfolge feiern. Für drei Millionen Franken kaufte die Gemeinde 2012 dem Kanton das Schloss ab. Heute befinden sich darin das Ortsmuseum und die Musikschule. Bei der Restaurierung im Jahr 2013 entdeckten Fachleute zudem einen 400 Jahre alten Festsaal. «Nun kann man im Schloss sogar heiraten.»

Ein umstrittener Deal

Gerne erwähnt er auch einen Deal in der Aemmenmatt. 2007 kaufte die Gemeinde einer Firma Land ab, dass sie an Unternehmen weitergab. «Damit konnte beispielsweise die Firma Jordi in Belp bleiben. Sie wäre sonst nach Rubigen abgewandert», sagt Neuenschwander.

Mit dem Landkauf verhinderte die Gemeinde allerdings auch, dass eine tamilisch-hinduistische Vereinigung ein Begegnungszen­trum bauen konnte. Das sagte zwar niemand so deutlich, weshalb eine Kommentatorin gegenüber dieser Zeitung konstatiert: «Ein solches Reden um den heissen Brei herum ist peinlich.»

Auch jetzt spricht Neuenschwander nicht so gerne dar­über. Lieber erwähnt er die serbisch-orthodoxe Kirche, die am Anfang auf grossen Widerstand stiess und 2009 eingeweiht wurde. «Seither hat man nie mehr ­etwas gehört.»

«Techno ist unsere Leidenschaft, da können wir ­loslassen.»



Rudolf Neuenschwander

Neuenschwander kommt aus einer SP-Familie. Sein Grossvater war Giesser und Fräser bei Von Roll und erlebte im Jahr 1918 den Landesstreik mit. Sein Vater war ebenfalls Gemeindeprä­sident, und jetzt wird da sein Sohn Gemeinderat. Ein Parteiideologe sei er aber nie gewesen. Sein Hauptinteresse als Politiker habe stets der Gemeinde ge­golten.

Deshalb hielt er es nicht lange im Grossen Rat aus: «Es interessiert mich nicht, wenn die Langenthaler eine Strasse bauen wollen.» Umso glücklicher ist er über die neue Industriestrasse, die auch den Flughafen erschliesst.

Leidenschaft und Laster

Nur an den Wochenenden rückt das Dorf jeweils in den Hintergrund. Dann frönt er einer Leidenschaft, die man besser in Zürich ausleben kann: Techno. Zusammen mit seiner Frau Evie besucht er Clubs und Partys und seit 15 ­Jahren regelmässig die Street-Parade. Wenn nötig, war er am Sonntagmorgen rechtzeitig zurück, um eine Delegiertenversammlung zu eröffnen. «Techno ist unsere Leidenschaft», sagte er, «da können wir loslassen.»

Kaum loslassen kann er hingegen die Zigarette. Sie gehört zu Neuenschwander wie Anzug und Krawatte. «Das ist ein Laster, aber zum Glück bin ich gesund.» Bei der Arbeit habe er noch keinen einzigen Tag gefehlt. Nicht einen Morgen, an dem er nicht bei der Immobilienverwaltung arbeitete. Und nicht einen Nachmittag, an dem er nicht seinen 50-Prozent-Job als Gemeindepräsident wahrnahm. Nun stockt er bei der Firma bis zur Pensionierung auf 100 Prozent auf.

Stöck-Wyys-Stich

Der Jassnachmittag geht zu Ende, der letzte mit Gemeindepräsident Neuenschwander. Therese Ringgenberg, deren Mann im Spital lebt, war regelmässig dabei. «Das war immer eine grosse Freude», sagt sie. Über politische Themen sei nie geredet worden. Letzte Runde. Dem Team Neuenschwander fehlen 24 Punkte, den Gegnern 25. Es geht um alles, Stöck-Wyys-Stich. «Das glaube ich nicht. Ich habe diesen Trumpf, und dann dies!», ruft Neuenschwander. «Frau Muralt, wir haben verloren!»

Schwarzenburg: Der lange Weg zum Marathon

Ruedi Flückiger will die Politik ganz hinter sich lassen. Urs Baumann

Ende Jahr wendet Ruedi Flückiger (SP) der Schwarzenburger Gemeindepolitik den Rücken zu. Allerdings übt er schon wieder ein neues Ämtli aus: Er ist der neue Präsident des Fördervereins Naturpark Gantrisch. «Da haben wir bereits einige Neuerungen in die Wege geleitet, um den Naturpark besser zu vermarkten», sagt Flückiger. Ebenfalls in die Wege geleitet hat er die Erhöhung seines Sportpensums. Der 57-Jährige ist zwar schon immer gelaufen, legt jetzt aber einen Zacken zu. «Im nächsten Jahr will ich meinen ersten Marathon laufen, wie das Männer in den Fünfzigern so zu tun pflegen», sagt er.

Nicht alles abgeschlossen

Jetzt, wo er keine Amtslast mehr trägt, wirkt Ruedi Flückiger überraschend locker. Dies, obschon er sich gerne in der Gemeindepolitik bewegte, was allein schon die Anzahl der Jahre beweist, die er in der Exekutive verbracht hat: Gemeinderat von 1993 bis 2004, Gemeindepräsident von 2008 bis Ende 2016, dazwischen, von 1998 bis 2001, war er zudem noch im Grossen Rat. Als erster Nicht-SVP-Gemeindepräsident kann er auf einige abgeschlossenen Projekte zurückschauen: den Hochwasserschutz mit der Verbauung des Dorfbachs, das Ortsmarketing und den Verkehrskreisel in der Ortsmitte. Dass die Pläne für ein neues Gemeindehaus in Schwarzenburg scheiterten, bedauert Flückiger. «Aber das kommt wieder, neue Pläne sind bereits vorhanden», sagt er.

Familie, Sport, Kultur

Die Politik ist abgehakt. Flückiger will sein Pensum als Geschäftsführer des Kaufmännischen Vereins von 80 auf 100 Prozent erhöhen. «Damit werde ich immer noch mehr Freizeit haben als in den letzten Jahren», sagt er. Zeit haben heisst für ihn, öfter mal etwas mit seiner Ehefrau Melanie zu unternehmen, kulturelle Veranstaltungen zu besuchen und mit dem Marathon einen Traum zu verwirklichen. Und ja, da ist noch ein zweiter, lang gehegter Wunsch, den er sich erfüllt: Er lernt Schlagzeug spielen und sucht bereits Mitmusizierende.

Wiggiswil: Die engagierte Bäuerin

Franziska Baumberger zvg

Ab der nächsten Woche hat Franziska Baumberger etwas mehr Zeit. Ende dieses Jahres endet ihre Amtszeit als Gemeindepräsidentin der 100-Seelen-Gemeinde Wiggiswil. Die parteilose Baumberger war 16 Jahre im Gemeinderat des Dorfes bei Münchenbuchsee, die letzten 4 Jahre als Präsidentin. «Ich habe mich sehr gerne engagiert», blickt sie zurück. Ihre Demission sei einerseits auf die lange Amtszeit in der Exekutive zurückzuführen, sagt die 46-jährige Bäuerin. Andererseits habe sie die Konsequenzen gezogen, nachdem in der letzten Legislatur ein Sachgeschäft «persönlich» geworden sei.

Die abtretende Präsidentin denkt lieber an die realisierten Projekte in der kleinen Gemeinde, wie die ARA-Anschlüsse oder die Renaturierung einer stillgelegten Kiesgrube. Das habe sie gefreut. Ein politisches Mandat wird sie vorderhand weiterhin ausüben: Sie bleibt im Vorstand des Sozialdienstes Münchenbuchsee. Viel Arbeit steht auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Baumberger an. Sie ist daran, neben der Milchwirtschaft und der Pferdepension ein drittes Standbein, einen betreuten Familienplatz, aufzubauen. Neuer Gemeindepräsident von Wiggiswil wird Robert Rubi.

Rüschegg: Die bescheidene Präsidentin

Marianne Zbinden Urs Baumann

In den Gemeinderat gewählt wurde Marianne Zbinden als Parteilose auf der SVP-Liste, vier Jahre später als Mitglied von UUE, «Unabhängig und engagiert», weil sie mit keiner Partei mehr in Verbindung gebracht werden wollte. 2012 wurde Zbinden mit einem Bestresultat zur Gemeindepräsidentin gewählt. Ein zweites Mal wollte die 49-Jährige nicht für das Präsidium kandidieren. Sie wollte auch kein grösseres Abschiedsporträt in dieser Zeitung, weil ihr das zu «personenkultig» sei. Ihr Nachfolger, Markus Hirschi (FDP), wird ab 1. Januar das Präsidium übernehmen.

Rüschegg im Herzen

Die Gemeinde werde ihr weiterhin am Herzen liegen, schreibt die abtretende Gemeindepräsidentin in einer E-Mail. Sie wohne sehr gerne dort und sei überzeugt, «dass unsere Gemeinde eine der schönsten ist und oftmals unter Wert geschlagen wird». Für die politische Zukunft sei sie zuversichtlich und überzeugt, dass die Geschicke in guten Händen lägen. (Berner Zeitung)