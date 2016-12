So war das eigentlich nicht gemeint

Im Dezember 2015 öffneten wir Tag für Tag ein Türchen unseres Adventskalenders in der Zeitung und verteilten symbolisch Geschenke. Mit ein paar Zeilen dachten wir an jene, denen es nicht immer so gut geht. Den grossen Kanton Bern vergassen wir dabei ebenso wenig wie kleine abgelegene Gemeinden. Wir beschenkten Regierungsräte, Unternehmen und zeigten ein Herz für Tiere.

Der Gemeinde Ostermundigen schenkten wir einen Multimil­lionär, der zuverlässig Steuern zahlt. Die Bären im Bärenpark schickten wir nach Skandinavien in die Ferien. Dank uns gehörte der Ärztemangel auf dem Land der Vergangenheit an.

Aber jetzt, zwölf Monate später, müssen wir feststellen: Das eine oder andere Geschenk war eigentlich nicht so gemeint.

So war das nicht gemeint, als wir am 5. Dezember 2015 dem Regionalverkehr Bern-Solothurn Toiletten für seine Züge schenkten. Dabei gaben wir uns Mühe, erzählten die Geschichte von jenem Mann, «der nachts Richtung Solothurn fuhr und vorher ein paar Bierchen getrunken hatte» . . . Wegen solcher Passagiere dachten wir, WCs für den RBS wären eine gute Idee. Andere bauen schliesslich auch Toiletten in ihre Züge.

Was aber dann passierte, war überhaupt nicht unsere Absicht. Der RBS spülte einfach seinen grossen Jubiläumsanlass. Eigentlich wollte die Bahn ja am 27. August in Bern, Jegenstorf und Solothurn ihren 100. Ge­burtstag feiern, doch das ging total in die Hose. Grosse Betriebsstörung, zwischen Bern und Worblaufen fuhr kein Zug mehr. Wir wurden total falsch verstanden.

So war das nicht gemeint, als wir am 15. Dezember an den Post-Parc beim Berner Hauptbahnhof dachten. Gemeint hatten wir es unzweifelhaft so, wie man zum Beispiel auf unserer Website nachlesen kann: «Wir schenken dem Post-Parc ein Hotel in den oberen Etagen, im obersten Stock ein Restaurant und auf dem Dach eine Skybar.» Kühle Drinks, frische Luft, weite Sicht – an so was dachten wir.

Warum aber aus unserem Geschenk nur acht Monate später diese Welle 7 wurde, eine Möchtegerne-Markthalle, die sich im Post-Parc auf gleich acht Stockwerken ausbreitet? Und was diese «Verschmelzung aus Genuss, Business, Bildung und Einkauf» mit einer Skybar zu tun hat? Das wird uns auch 2017 ein Rätsel bleiben.

Und so war das nicht gemeint, als wir am 22. Dezember der Gemeinde Walkringen eine Friedenspfeife schenkten. Zwar fanden wir ganz ehrlich, dass etwas weniger Turbulenzen dem 1800-Seelen-Dorf nicht schaden würden. Deshalb schrieben wir ja: «Der Präsident entzündet die Pfeife, zieht zweimal kräftig daran und gibt sie im Uhrzeigersinn weiter.»

Aber konnten wir damals ahnen, dass die Bevölkerung wegen dieser paar Züge in einen geradezu komatösen Zustand verfällt? Dass der Gemeindepräsident, der noch 2015 das halbe Dorf sturm gemacht hatte, sich 2016 seelenruhig im Amt hält und bei den Wahlen nicht einmal Konkurrenz bekommt? Dass das jetzt vielleicht vier Jahre so weitergeht? Nein, das konnten wir nicht ahnen.

Aber da bald Weihnachten ist, sind wir zum Schluss doch noch ein wenig versöhnlich gestimmt.

Denn genau so war das gemeint, als wir am 10. Dezember dem YB-Fussballer Renato Steffen einen Schreibstift schenkten. Zwar können wir uns leider grad nicht mehr erinnern, weshalb wir noch leise bedauerten, dass der manchmal verhaltensoriginelle Spieler damit nicht seinen Vertrag in Bern verlängert. Zumal wir ja schon ahnten, dass es ihn nach Basel ziehen würde. Ein Jahr später wissen wir: Dieser Schreibstift war das richtige Geschenk für den richtigen Mann zur richtigen Zeit. Egal, ob Basel oder Madrid – Hauptsache weg.

Die Serie «Wir Schenken» ist nur in der Zeitung erschienen und nicht online. (Berner Zeitung)