Spital hilft bei Kinderärztemangel

Aktuell kümmern sich im See­bezirk ein Pädiater des Freiburger Spitals HFR und drei Kinderärztinnen um die pädiatrische Grundversorgung. Der praktizierende Arzt des HFR hat aus familiären Gründen sein Pensum von 100 auf 50 Prozent reduziert. Nach dem Weggang der Kinderärztin Chantal Ruckstuhl aus Gurmels erwachten Zweifel an der Abdeckung des Bezirks mit Kinderärzten.

Aber die Verantwortlichen des HFR und die Pädiater der Region sorgen dafür, dass im Seebezirk immer genug Kinderärzte zur Verfügung stehen. Das heisst: Wenn sich ein Mangel abzeichne, springe das HFR ergänzend ein, bis sich die Lage wieder beruhigt habe, sagt Johannes Wildhaber, Chefarzt der Klinik für Pädiatrie des HFR. Auch Ferienvertretungen seien so möglich.

«Wir sind also nicht Konkurrenten, sondern ergänzen das Angebot der privaten Praxen.» Eine Schätzung ergab, dass drei bis vier Kinderärzte die nötige Abdeckung im Bezirk gewährleisten könnten, sagt Wildhaber. Die Berechnung: Ein Arzt kann 1000 bis 1500 Patienten betreuen, im Seebezirk leben schätzungsweise 6500 Kinder.

Beschränkte Kapazitäten

Das Problem sei, Fluktuationen kurzfristig auffangen zu können. Denn: Es ist auch für das HFR nicht einfach, Ärzte zu finden. «Auch unsere Kapazitäten sind beschränkt», sagt Wildhaber. Im Kanton Freiburg werden pro Jahr zwölf angehende Pädiater aus­gebildet, so Wildhaber. Das sei keine riesige Zahl, und nicht alle würden hierbleiben, sodass «Eigengewächse» eben selten seien. Sie werden unterstützt, wenn sie im Kanton bleiben wollen.

Deshalb versuchen der Kanton und das HFR, bessere Rahmenbedingungen zu schaffen. Dies mit Blockpraktika für an­gehende Allgemeinmediziner etwa. Zudem förderten Gemeinschaftspraxen den Einzug neuer Ärzte. Allerdings, stellt Wildhaber klar, sei die Grundversorgung nicht die Hauptaufgabe des HFR, es verstehe sich als unterstützende Institution.

«Die Lage hat sich entspannt»

Bis 2010 waren im Seebezirk mehrere Kinderärzte aktiv. Dann kamen die Abgänge: Paul Kehrli schloss seine Praxis, Marina Zürcher musste krankheitshalber aufhören. Die sich damals im Aufbau befindliche Gemeinschaftspraxis in Gurmels reichte nicht aus. Während dieser Zeit war die Abdeckung so schwach, dass das HFR 2012 auf politischen Druck hin einspringen musste und in der Permanence des Spitals Merlach einen pädiatrischen Dienst für ambulante Routineuntersuchungen eröffnete.

Zeitweise waren dann gar zwei Kinderärzte in Merlach aktiv. Und seit sie wieder praktiziere und ihre Praxis stetig ausbaue, habe sich die Lage deutlich entspannt, sagt Marina Zürcher. Zurzeit arbeiten mit ihr zwei Medizinerinnen, eine weitere soll im Herbst folgen.

Spezielle Sprechstunden

Nun geht das HFR einen Schritt weiter. Es organisiert Spezialsprechstunden für Kinder am Standort Merlach. So kommen Pädiater mit Zusatzausbildung, etwa für Asthma und Herzprobleme, zeitweise in den Seebezirk. «Sie können dafür Spezialgeräte einsetzen, über welche die Allgemeinmediziner nicht verfügen», sagt Wildhaber. Es sei zum Beispiel geplant, dass ein Kinder-Kardiologe ab 1. November zeitweise auch in Merlach arbeitet. Zürcher ergänzt, dass das HFR damit sein kinderärztliches Angebot in die Region bringen will. Damit müssen Eltern für spezielle Probleme ihre Kinder nicht mehr nach Bern bringen.

«Kids-Hotline»

Im Gegenzug leisten Pädiater aus dem Seebezirk im Kindernotfall Freiburg Dienst zu Randzeiten, was wiederum das HFR entlastet. Zusätzlich wurde schon zu Beginn des letzten Jahres eine «Kids-Hotline» eingerichtet. Das Angebot ermöglicht Eltern eine telefonische Beratung.

Das Modell einer Partnerschaft von HFR und Privaten sei theoretisch auch für das Spital Tafers und den Sensebezirk möglich, ­erklärt Wildhaber: «Das ist aber noch Zukunftsmusik. Es hängt vom lokalen Bedürfnis ab, und dieses ist im Seebezirk offensichtlich deutlich grösser als im Sensebezirk.» (Freiburger Nachrichten)