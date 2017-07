Sprayer verschandeln Häuser

In der Nacht von Sonntag auf Montag zwischen zirka Mitternacht und 02.30 Uhr, hat eine unbekannte Täterschaft in Konolfingen mehrere Dutzend Objekte versprayt.

Die Sprayereien wurden zwischen dem Bahnhof Konolfingen und Ursellen, entlang der Burgdorfstrasse und der Bernstrasse, unter anderem an der Bahnunterführung, an Strassensignalisationen, Wohnhäusern und Geschäftsgebäuden sowie an öffentlichen Einrichtungen angebracht. Laut Polizeiangaben konnten weitere Sprayereien im Bereich des Schwimmbads und des Fussballplatzes festgestellt werden.

Abklärungen zufolge war es im gleichen Bereich bereits rund eine Woche zuvor, in der Nacht von Montag, 3. Juli 2017, auf Dienstag, 4. Juli 2017, zu Sachbeschädigungen durch Sprayereien gekommen. Der gesamte Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen mehrere tausend Franken.

Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Personen, die zu einer der fraglichen Nächte verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 031'634'41'11 zu melden.

Die Sprayer verschmierten auch Verkehrsschilder und Briefkästen. Bild: zvg/Kapo Bern (flo/pkb)