Stadt Bern fordert vom Kanton mehr Einsatz für inklusive Schule

Die Berner Stadtregierung begrüsst die Absicht des Kantons, Regel- und Sonderschulen unter dem Dach der Volksschule zusammenzuführen. Sie vermisst aber konkrete Umsetzungsvorgaben, damit künftig tatsächlich mehr Kinder mit Behinderungen die Regelschule besuchen können.

Das macht die Stadt Bern in ihrer Antwort auf den Bericht Sonderpädagogik der Erziehungsdirektion deutlich. Der Bericht ziele in die richtige Richtung, doch bleibe unklar, wie die Vorgaben des Behinderten-Gleichstellungsgesetzes und der UNO-Behindertenrechtskonvention umgesetzt werden könnten.

Um das Ziel einer inklusiveren Schule zu erreichen, brauche es zusätzliche Ressourcen. Ausserdem müssten Fachkompetenzen in der Volksschule aufgebaut werden, schreibt der Gemeinderat in der am Donnerstag publizierten Antwort. Der Bericht der Erziehungsdirektion ist bis Ende Juni in der Konsultation. Ziel des Kantons ist, die Sonderschulbildung einfacher zu regeln und besser zu steuern. (tag/sda)