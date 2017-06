Stadt Bern legt für 2018 ausgeglichenes Budget vor

Die Stadt Bern rechnet für 2018 mit einem ausgeglichenen Budget mit Ausgaben und Einnahmen von je rund 1,23 Milliarden Franken. Das Investitionsvolumen steigt auf rekordhohe 150,2 Millionen Franken. Dies führt zu einer weiteren Zunahme der Verschuldung um rund 50 Millionen Franken.

Beim Budget 2018 handle es sich um den ersten Voranschlag, «der meine Handschrift trägt», wie Finanzdirektor Michael Aebersold am Freitag vor den Medien erklärte. Mit einem «moderaten» Anstieg sowohl bei den Ausgaben ( 3,7 Prozent) wie bei den prognostizierten Einnahmen ( 2,7 Prozent) habe er «verantwortungsvoll budgetiert».

Berücksichtigt wurden dabei auch die steigenden Steuererträge. Diese waren in den letzten Jahren regelmässig massiv höher ausgefallen als budgetiert. Für 2018 rechnet der Gemeinderat gegenüber 2017 mit 22,1 Millionen Franken höheren Steuereinnahmen - 14,1 Millionen mehr von natürlichen Personen und 11,6 Millionen Franken mehr von juristischen Personen.

Eine Steuersenkung, wie dies von den bürgerlichen Parteien seit Längerem gefordert wird, lehnt der Gemeinderat mit Hinweis auf den grossen Nachholbedarf bei den Investitionen nach wie vor ab.

Wachsende Zentrumslasten

Die Ausgaben wachsen um insgesamt 36,6 Millionen Franken. Dies ist laut Aebersold zu einem grossen Teil auf die steigenden Zentrumslasten zurückzuführen. So zahlt die Stadt 13,4 Millionen Franken mehr in die Ausgleichstöpfe des Kantons als sie daraus erhält. Zudem steigen die eigenen Beiträge in den Lastenausgleich um 11,6 Millionen Franken.

Beim Personal steigt der Aufwand um 3,8 Millionen Franken. Weitere 7 Millionen Franken sind für neue Aufgaben vorgesehen - darunter findet sich der etwa Sanierungsbeitrag für das Alters- und Pflegeheim Kühlewil (2,5 Millionen) oder das geplante Veloverleihsystem im Rahmen der Berner Velooffensive (1,5 Millionen).

Beim Investitionsbudget sind 2018 rekordhohe Bruttoinvestitionen von brutto 151,7 Millionen Franken vorgesehen - 25 Millionen mehr als im Vorjahr. Der grösste Teil fliesst in die anstehenden Sanierungen und Neubauten von Schulen und Sportplätzen. Aebersold erinnerte an den unbestrittenen Nachholbedarf bei den Bauten, wofür jährlich 88 Millionen Franken investiert werden sollen.

Erster Schuldbericht liegt vor

Weil die hohen Investitionen lediglich einen Selbstfinanzierungsgrad von 46,5 Prozent aufweisen, steigt die Verschuldung der Stadt Bern im kommenden Jahr um weitere rund 50 Millionen Franken. Bis im Jahre 2021 wird die Gesamtverschuldung von heute 1,05 Milliarden Franken auf rund 1,3 Milliarden Franken ansteigen.

Dies geht aus dem ersten Schuldenbericht hervor, der den Gemeinderat verabschiedet und ebenfalls am Freitag publiziert hat. Der Bericht geht auf ein überparteiliches Postulat aus dem Stadtrat zurück. Er deckt die Zeitperiode von 1990-2021 ab und soll künftig einmal pro Legislatur aktualisiert werden.

Aus Sicht der Regierung ist die Entwicklung des Fremdkapitals «bei einer weiterhin wachsenden Bevölkerung und einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung notwendig und vertretbar», wie der Gemeinderat schreibt. Er verfolge die Politik, die öffentlichen Infrastrukturen nachhaltig zu sanieren. (tag/sda)