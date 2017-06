Stadt Bern lehnt Senkung der Unternehmenssteuern ab

Der Kanton Bern will im Rahmen einer Steuergesetzrevision die Gewinnsteuern für Unternehmen in zwei Schritten senken. Bei der Stadt Bern kommt das Vorhaben nicht gut an. Sie befürchtet eine Bevorteilung von Grossunternehmen gegenüber kleineren und mittleren Betrieben.

Letztlich schwäche diese Massnahme die Standortattraktivität, schreibt die rot-grün dominierte Berner Stadtregierung in ihrer Stellungnahme zuhanden des Kantons. Der Stadtberner Gemeinderat hält Standortfaktoren wie gut ausgebildetes Personal, ein attraktives Wohnumfeld und eine gute Verkehrsinfrastruktur ohnehin für entscheidender als die Höhe der Unternehmenssteuern.

Drohender Leistungsabbau

Die durch eine Steuersenkung verursachten Mindereinnahmen müssten mit einem Leistungsabbau aufgefangen werden, schreibt der Stadtberner Gemeinderat in einer Mitteilung vom Donnerstag.

Er fordert ausserdem, dass der Kanton zunächst die neue Bundesvorlage zur Unternehmenssteuerreform III abwartet und erst danach eine eigene Steuerstrategie zusammen mit den Gemeinden erarbeitet.

Auf die Stadt Bern würden bei der geplanten Steuersenkung im Jahr 2019 rund 6 Millionen Franken und ab 2020 jährlich rund 15 Millionen Franken weniger Steuererträge entfallen.

Mit dem Argument des Kantons, dass die Ertragsausfälle durch eine Neubewertung von Liegenschaften und Wasserkräften aufgegangen werden könnten, ist die Stadt nicht einverstanden. Mit der «Zweckbindung» der Mehreinnahmen greife der Kanton in die finanzielle Autonomie der Gemeinden ein, kritisiert die Berner Stadtregierung. (nik/sda)