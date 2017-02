Stadt Biel will ihre Verfassung erneuern

Die Stadt Biel will ihre in die Jahre gekommene Stadtordnung in einem mehrjährigen Grossprojekt generalüberholen. Die neue Bieler Verfassung soll ein Regierungswerkzeug für die nächsten 20 Jahre werden. Den Verantwortlichen schwebt eine Art «Gesellschaftsvertrag» vor.

Die bisherige Stadtordnung enthält praktisch nur das, was sie vom übergeordneten Recht her muss. Neu möchte die Stadt auch allgemeine Ziele der Bieler Politik, der Gestaltung des gesellschaftlichen Zusammenlebens oder wirtschaftliche Schwerpunkte in der Stadtordnung festhalten, wie der Gemeinderat in einem Bericht zuhanden des Stadtparlaments schreibt.

Die Stadt möchte die Totalrevision also zum Anlass nehmen, um über grundsätzliche gesellschaftliche und politische Forderungen und Ziele nachzudenken. Die neue Stadtordnung soll Anfang der kommenden Legislatur in Kraft treten.

Arbeitshypothesen erarbeitet

Erste Vorarbeiten in Form von vorläufigen Arbeitshypothesen hat eine kleine Kerngruppe bereits geleistet. Sie listet 20 Punkte auf, die den groben Rahmen für die kommenden Arbeiten bilden sollen.

Zu prüfen sein wird Vieles, darunter etwa neue Formen der Mitwirkung unabhängig vom Stimmrecht, die Einführung einer Ombudsstelle, neue Volksrechte, die Mitgliederzahl und Organisation von Parlament und Regierung, neue finanzpolitische Steuerinstrumente wie etwa eine Schuldenbremse oder die Ausgabenzuständigkeiten.

Veränderte Ansprüche

Die Ansprüche hätten sich in den letzten Jahrzehnten verändert, stellte Stadtpräsident Erich Fehr am Freitag vor den Medien fest. Als Beispiel nannte er etwa die Einflussnahme des Stadtparlaments. Dieses konnte Berichte bisher nur zur Kenntnis nehmen, ohne Möglichkeit, der Regierung aufzuzeigen, in welche Richtung die Weiterarbeit gehen sollte.

Über ein solches Instrument verfügt etwa das Berner Kantonsparlament mit den sogenannten Planungserklärungen. Bei der letzten Revision der Bieler Stadtordnung vor vierzig Jahren kannte man solche Instrumente noch nicht, führte Fehr aus. Im Rahmen der Totalrevision der Bieler Stadtordnung könne nun die Einführung thematisiert werden.

Diskutiert werden soll ohne Scheuklappen und Tabus, auch über ungewöhnliche Ideen. Dazu nannte Fehr etwa die Frage, ob künftig die Verwaltungsdirektionen nicht mehr von Exekutivmitgliedern, sondern Gemeindeverwaltern geführt werden. Der Gemeinderat wäre dann nur noch politisch tätig.

Auch in den Quartieren gebe es heute eine grosse Dynamik, ergänzte Stadtschreiberin Barbara Labbé. Die Quartierarbeit sei heute nicht in der Stadtordnung abgebildet. Vorstellbar wäre etwa die Einführung von Quartierräten.

Diskutiert werden könnte auch darüber, ob künftig in jedem Fall das Volk über das Bieler Budget befindet oder ob dies der Stadtrat tut und das Volk ein Referendumsrecht hat. In den letzten Jahren musste die Stadt zweimal vorübergehend per Notbudget regiert werden, weil das Volk die Budgets nicht goutierte.

Ob man das dann auch wirklich diskutiere oder gar umsetze, sei natürlich offen, betonte Fehr. Biel habe sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert und entwickelt. Nun sei der richtige Moment, um vertieft darüber nachzudenken, wie die Stadt in die Zukunft gehen solle.

Dass die Stadt ihren Grunderlass neu denken will, bedeute nicht, dass alles Alte leichtfertig über Bord geworfen werde, schreibt der Gemeinderat in seinem Bericht. Was sich bewährt habe, werde beibehalten. Er freue sich auf eine lebhafte und intensive Debatte, betonte Fehr.

Stadtrat muss Startschuss geben

Als erstes entscheidet am 22./23. Februar das Bieler Stadtparlament, ob es den Startschuss zu dem Grossprojekt überhaupt gibt. Tut es dies, kommt ein mehrjähriger Prozess in Gang, der von einer externen Fachperson begleitet wird. Kosten wird dies rund 340'000 Franken.

In mehreren Teilprojekten werden inhaltliche Eckpunkte gesetzt. Dann kann die Bevölkerung mitdiskutieren. Diese Phase beginnt mit einer Informationsveranstaltung und umfasst unter anderem öffentliche Hearings.

Ein ausformulierter Entwurf geht danach in die Vernehmlassung. Nach der Vernehmlassung wird das Stadtparlament die Verfassung beraten. Die Volksabstimmung ist für den 17. Mai 2020 geplant. (tpu/sda)