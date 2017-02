Stadtberner SVP will rechtes Aareufer für Schwimmer aufwerten

Die Menschen in der Stadt Bern beschäftigen sich auch im tiefen Winter gerne mit ihrer grossen Leidenschaft, dem Aareschwimmen. So hat sich der Gemeinderat an seiner jüngsten Sitzung mit zusätzlichen Einstiegen und Ausstiegen am rechten Aareufer befasst.

Für die SVP-Stadträte Alexander Feuz und Ueli Jaisli ist das Aareschwimmen wohl etwas linkslastig. Per Postulat regen sie jedenfalls an, mindestens einen weiteren Einstieg und Ausstieg am rechten Aareufer zwischen Schönausteg und Dalmazibrücke zu prüfen.

Der Gemeinderat steht dem Anliegen skeptisch gegenüber, wie aus seiner im Internet publizierten Antwort hervorgeht. Er befürchtet, dass vermehrt ungeübte Schwimmer die rechte Seite der Aare nutzen würden.

Dort aber hielten sich eindeutig weniger Leute auf. «Das heisst: Auch weniger Personen, die in einer Notlage helfen können.» Und für die Bademeister des Marzilibads sei der Weg auf die andere Aareseite weit - «eine schnelle Hilfeleistung ist dadurch kaum mehr möglich».

Die SVP möchte zudem bessere Einstiege in der Elfenau unterhalb des Herrenhauses. Doch auch in diesem Punkt winkt der Gemeinderat ab. Dass der Einstieg dort problematisch sei, liege nicht nur am Blockwurf beim Aareeinstieg, sondern vor allem am Fluss selber.

Denn am Ende der Elfenau wechsle die Aare ihre Fliessrichtung aus einer leichten Rechtskurve in eine starke Linkskurve, erklärt der Gemeinderat den beiden SVP-Politikern. Die Strömung steige stark an und treibe die Schwimmenden auf die rechte Seite. Langsame Schwimmer könnten die Flussmitte nicht rechtzeitig erreichen, beim Tierpark in die Wellen geraten und in die Steine gedrückt werden.

Untätig bleiben will die Stadtregierung an der Aare aber nicht. Sie will die Aarestege im Marzilibad bis unterhalb des Schönaustegs verbessern. Einige Mängel sollen vor Saisonbeginn 2017 behoben werden. Weitere Optimierungsmassnahmen sind laut Gemeinderat in Abklärung.

Veränderungen werde es auch mit der Sanierung des «Buebers» und den geplanten langfristigen Hochwasserschutzmassnahmen beim Gaswerkareal geben. In diesem Zusammenhang entstünden «zusätzliche attraktive Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten», verspricht der Gemeinderat - allerdings wieder auf der linken Aareseite. (tpu/sda)