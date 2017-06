Stadtberner Wahlen lockten wenige Junge an die Urne

Bei den Wahlen in Bern wurden Unregelmässigkeiten festgestellt. Die Stadt hat Strafanzeige eingereicht. Mehr...

25 Personen wollen in die Berner Stadtregierung, 9 von ihnen streben Stadtpräsident Tschäppäts Nachfolge an. Es wird eng an den Wahlveranstaltungen. Darum müssen die Veranstalter eine Vorauswahl treffen.