Stadtrat will keine einheitlichen Sportferien

Die Berner Stadtregierung muss sich nicht dafür einsetzen, dass die Sportferien in der Region Bern künftig zu einem einheitlichen Termin stattfinden. Der Berner Stadtrat hat eine entsprechende Motion der FDP-Fraktion am Donnerstag mit 36 zu 20 Stimmen abgelehnt.

Den Freisinnigen waren die unterschiedlichen Termine ein Dorn im Auge. Sie wollten sich für Eltern einsetzen, deren Kinder in verschiedenen Gemeinden zur Schule gehen - die älteren zum Beispiel ins Gymnasium, die kleineren in die Schule am Wohnort. Die Stadt Bern startete eine Umfrage bei 27 Regionsgemeinden. Fazit: Die Agglomerationsgemeinden wollen wenn schon den Termin mit den umliegenden Nachbarn harmonisieren.

Erst in zweiter Linie käme die Abstimmung innerhalb der gesamten Agglomeration. Allerdings sei das Thema für die meisten Gemeinden wenig dringlich, hielt der Gemeinderat in seiner Antwort fest.

Ausserdem habe das heutige System auch Vorteile. Hätten alle Gemeinden gleichzeitig Sportferien, könnten Skigebiete überlastet sein. Der Stadtrat folgte der Argumentation und lehnte die FDP-Motion ab.

Grundsätzlich legt der Kanton Bern die Ferien-Daten fest - nur bei der Sportwoche im Winter haben die Gemeinden freie Hand. In der Region Bern sind die Sportferien auf die Wochen 5 bis 9 verteilt. (sda)