Steine von Autobahnüberführung geworfen - nun vor Gericht

Eine junge Frau soll im Sommer 2015 von einer Autobahnüberführung bei Mühleberg mehrere Steine auf Autos geworfen haben. Einige auf der A1 fahrende Autos wurden dabei beschädigt. Verletzt wurde niemand, wie aus einer Polizeimeldung von Juli 2015 hervorgeht. Die Frau konnte dank Hinweisen von Zeugen festgenommen werden.

Ihr wird nun Gefährdung des Lebens, eventuell Versuch dazu vorgeworfen, wie aus Gerichtsunterlagen hervorgeht. Dazu kommen zahlreiche weitere Vorwürfe, beispielsweise Störung des öffentlichen Verkehrs beziehungsweise Versuch dazu, Sachbeschädigung sowie Gewalt und Drohung gegen Beamte.

Der Prozess gegen die heute 23-jährige Frau aus der Region Bern begann am Montagmorgen mit Vergleichsverhandlungen mit den Privatklägern. Das Regionalgericht Bern-Mittelland untersucht die Vorwürfe gegen die Frau in Dreierbesetzung. Das Urteil will das Gericht am Dienstag bekanntgeben. (cla/sda)