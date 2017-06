Störaktion im Grossen Rat: FDP erstattet Anzeige

Nach einer Protestaktion von Mitgliedern der Jungsozialistinnen und Jungsozialisten (Juso) im Berner Rathaus hat die Berner FDP Anzeige erstattet. Das Grossratspräsidium hingegen verzichtet auf rechtliche Schritte, wie dessen Präsidentin Ursula Zybach am Dienstag im Grossen Rat bekannt gab.

Stattdessen richtete Ratspräsidentin Ursula Zybach am Dienstag einen Appell an den Rat und kritisierte die Aktion. Zybach sagte das Parlament setze auf Dialog. Dieser sei die Basis der parlamentarischen Arbeit und der Demokratie. Die Störenden hätten mit ihrem Lärm diesen Dialog verunmöglicht und seien nicht am Dialog interessiert. Dabei stünden ihnen alle demokratischen Volksrechte zur Verfügung.

Die Ratsmitglieder rief Zybach auf, sich zu melden, wenn sie von solchen Störaktionen erführen. Die Grossratspräsidentin spielte damit offensichtlich auf ein Ratsmitglied an, das die Aktion aus dem Ratssaal heraus filmte und wohl im Voraus von der Aktion wusste.

Der Nachrichtenagentur sda sagte Zybach am Rand der Sitzung auf Anfrage, das Präsidium finde, der Grosse Rat sei keine sanktionierende Instanz, sondern eben ein Parlament. Zybach hatte am Montag noch bekanntgegeben, das Präsidium erwäge rechtliche Schritte.

Das Präsidium des Grossen Rats bilden die Ratspräsidentin und die beiden Rats-Vizepräsidenten. Das sind derzeit Jürg Iseli von der SVP und Hannes Zaugg-Graf von der GLP.

FDP wirft Aktivisten Nötigung vor

Am Dienstagnachmittag meldete die FDP Kanton Bern, dass sie Strafanzeige eingereicht habe. Darin wirft die Partei den Aktivistinnen und Aktivisten Nötigung und Hinderung einer Amtshandlung vor.

Die Gruppe habe die Grossratssession «massiv gestört», sodass die Sitzung unterbrochen wurde und zunächst keine Verhandlungen mehr stattfinden konnten, heisst es in der Anzeige. Die Kantonspolizei nahm laut FDP die Personalien der mutmasslichen Täter auf. Auch ein Transparent wurde sichergestellt.

Protest gegen Leistungsabbau

Am Montag hatten Mitglieder der Juso des Kantons Bern auf der Zuschauertribüne im Berner Rathaus ein Transparent gehisst und in Trillerpfeifen geblasen. Sie protestierten damit gegen einen Vorstoss, deren Urheber eine Aufgabenüberprüfung beim Kanton Bern forderten.

Die Beratungen des Grossen Rats wurden dadurch rund fünf Minuten lang unterbrochen.

Störaktionen auf der Ratstribüne gab es früher auch schon: Im März 2012 erzwangen Studierende der Berner Fachhochschule einen Sitzungsunterbruch im Grossen Rat. Der Zorn der Studierenden richtete sich gegen die Anhebung der Studiengebühren.

Im Berner Stadtrat meldeten sich zweimal Reitschüler lautstark von der Tribüne zu Wort, als das Stadtparlament über das alternative Kulturzentrum debattierte. Im November 2011 musste die Ratspräsidentin die Reitschüler mehrmals ermahnen, sich ruhig zu verhalten. Auch der Berner Stadtrat tagt im Rathaus. (flo/sda)