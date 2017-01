Sturm: 130 km/h auf dem Bantiger – 10'000 Haushalte ohne Strom

Das Sturmtief «Egon» hat im Kanton Bern mehrere Bäume entwurzelt, Bauabschrankungen umgeweht und für Stromausfälle gesorgt. Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei am Freitagmorgen auf Anfrage bekanntgab.

26 Meldungen aus dem ganzen Kantonsgebiet gingen im Zusammenhang mit dem Sturm bis Freitag, 8 Uhr bei der Polizei ein, so Mediensprecher Dominik Jäggi. Vereinzelt wurden auch Gerüstteile auf die Strasse geweht.

Zwischen Biel und Nidau, wo an der Ecke Aarbergstrasse/Dr.-Schneider-Strasse Teile eines Baugerüsts eingestürzt sind. Wegen den Aufräumarbeiten war die Dr.-Schneider-Strasse am Freitagmorgen gesperrt. Im Berner Jura kam es zu Stromausfällen. Laut der Kantonspolizei gab es keine Verletzten. In Evilard/Leubringen und in Frinvillier im Berner Jura fiel der Strom aus.

Zudem rief die Burgergemeinde Bern, Besitzerin von mehreren Wäldern in der Region Bern, am Freitagvormittag zu Vorsicht beim Betreten von Wäldern auf. Auch scheinbar unbeschädigte Bäume könnten in den kommenden Tagen wegen der stürmischen Winde der vergangenen Nacht und wegen des Schneefalls noch umstürzen.

10'000 BKW-Kunden ohne Strom

Die BKW meldete am Freitagmorgen auch einen Stromausfall in der Region Mühleberg. Wegen verschiedener Versorgungsunterbrüche seien zeitweise mehr als 10'000 BKW-Kunden ohne Strom gewesen, schreibt das Unternehmen. Die Störungen wurden insbesondere durch Äste und Bäume ausgelöst, welche auf Stromleitungen fielen. Zu den Stromausfällen kam es zwischen Donnerstagabend, 21.50 Uhr und Freitagmorgen, 5 Uhr. Ab 5 Uhr waren alle BKW-Kunden wieder am Netz.

Auf den Anhöhen der Gemeinde Mühleberg blies der Wind gemäss einem Communiqué des Wetterdiensts Meteonews auch besonders heftig: Im Gebiet Stockeren wurde eine Böe von 100 Kilometern pro Stunde registriert. Noch heftiger blies der Wind im Kanton Bern auf dem Chasseral (144 km/h), dem Bantiger (130 km/h) und dem Jungfraujoch (117 km/h).

Unterbrüche auf dem Bernmobil-Netz

In der Stadt Bern kämpften die städtischen Verkehrsbetriebe Bernmobil am frühen Freitagmorgen mit eisigen Strassen an abschüssigen Stellen: Per Twitter meldete das Unternehmen Unterbrüche auf den Linien 12, 15 und 19. Um etwa 8.30 Uhr waren aber alle Probleme laut Twitter-Meldungen behoben.

Die Meldungen sind gleichmässig über den Kanton verteilt. In der Region Bern waren es 6, im Mittelland, Emmental und Oberaargau total 9 Meldungen, im Berner Oberland 4. Aus dem Seeland und dem Berner Jura gingen insgesamt 7 Meldungen ein. (mbu/pd)