Tibeter demonstrieren gegen Chinas Regime

Bereits um 10 Uhr versammelten sich am Sonntagvormittag rund 500 Leute, um gegen das chinesische Regime zu demonstrieren. Chinas Präsident Xi Jinping weilt am Sonntag und Montag auf Staatsbesuch, was nun viele Tibeter zum Anlass nahmen, ihren Unmut gegen ihn kundzutun. Die Demonstration war polizeilich bewacht.

Anlässlich der Demonstration wurde auch eine Protestaktion der ungewohnten Art durchgeführt: Der Berner Aktivist und Weltmusiker Loten Namling legte auf dem Waisenhausplatz eine Fläche mit Toilettenpapier aus und tränkte diese symbolisch mit «Blut».

Tibeter und Tibeterinnen jeglichen Alters sangen Lieder und schreiten Protestrufe gegen Jinping. Die Demonstration verlief friedlich.

