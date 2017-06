Tour de Suisse: Diese Strassen waren am Montag gesperrt

Am Montag und am Dienstag herrscht in und um Bern wieder einmal Ausnahmezustand. Denn die Tour de Suisse hat heute in Bern ihr Etappenziel, und morgen den Ausgangspunkt. was das für die restlichen Verkehrsteilnehmer bedeutet, weiss man aus langjähriger Erfahrung zur Genüge: Strassensperren überall!

Während sich der geneigte Velofan über den Event freut, werden sich auch etliche Zeitgenossen ärgern über die Umwege und Wartezeiten, die er in Kauf nehmen muss. Besonders weil die Hauptverkehrsachsen etwa in Gümligen, Ostermundigen und Bern ausgerechnet zur Feierabendzeit gesperrt sind.

Durchs Emmental nach Bern

Um ca. 16 Uhr wird die 3. Etappe der Tour de Suisse in Kröschenbrunnen (Emmental) in den Kanton Bern einfahren. Die Route führt von dort weiter über Langnau, Zollbrück, Lützelflüh und Oberburg nach Krauchtal, Boll, Stettlen Gümligen und Ostermundigen nach Bern. Die Ankunft im Ziel auf der Papiermühlestrasse ist zwischen 17.20 und 17.40 Uhr zu erwarten.

Die Papiermühlestrasse zwischen Guisanplatz und Kasernenstrasse wird am Montag am längsten gesperrt bleiben, und zwar von 7 bis 22 Uhr. Kurz vor und bis kurz nach den jeweiligen Durchfahrtszeiten wird der Verkehr in einzelnen Stadtteilen lokal umgeleitet.

Gümligen – Ostermundigen



Gümligen 16.15 – 17.30 Uhr

Ostermundigen 16.40 – 17.35 Uhr

Ostermundigen Bahnhof 16.50 – 17.40 Uhr

Bern



Ostermundigenstrasse 16.40 – 17.40 Uhr

Schosshaldenstrasse 16.50 – 17.45 Uhr

Grosser Muristalden 16.40 – 18 Uhr

Bärenpark/Nydeggbrücke 16.40 – 18 Uhr

Gerechtigkeitsgasse 16.40 – 17.45 Uhr

Kramgasse 16.40 – 17.45 Uhr

Bundesplatz 16.50 – 17.50 Uhr

Bundesgasse 16.50 – 17.50 Uhr

Sulgeneckstrasse 16.50 – 17.50 Uhr

Marzilistrasse 16.50– 17.50 Uhr

Aargauerstalden 16.40 – 18 Uhr

Teile der Papiermühlestrasse 7 – 22 Uhr

Die detaillierten Strassen-Sperrzeiten finden Sie hier (pdf-Datei).



Die 3. Etappe der Tour de Suisse führt am Montag von Menzingen AG durchs Emmental nach Bern.

Im übrigen Kantonsgebiet werden an beiden Tagen die betroffenen Strassenabschnitte vor der Durchfahrt des Renntrosses für den Verkehr gesperrt und nach der Durchfahrt des Trosses so bald als möglich wieder freigegeben. Die Unterbrüche sollten daher nicht länger als 15 - 25 Minuten dauern.

Hier eine Übersicht, wann am Montag in Bern, Ostermundigen und Gümligen welche Strasse gesperrt sein wird: (Zum Vergrössern, Karte anklicken)

Öffentlicher Vekehr betroffen

Auch der öffentliche Verkehr in der Stadt ist beeinträchtigt. Bernmobil muss die Linie 10 nach Ostermundigen und die Linie 12 auf dem Ast Richtung Schosshalde / Zentrum Paul Klee in der Zeit von 16 bis 18 Uhr unterbrechen. Die Tramlinien 6,7 und 8 in den Osten der Stadt fahren ab/nach Helvetiaplatz. Hier gibts detaillierte Infos zu allen ÖV-linien in und um Bern.

Hier finden Sie die Marschtabelle der 3. Etappe von Menziken nach Bern (pdf-Datei).

Mehr Infos unter Infos: www.tdsbern.ch. (mib/pd)