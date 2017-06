Ueli Steck war sein Mentor

Am Montag letzter Woche hat Nicolas Hojac «erneut ein Projekt abgeschlossen», wie er sich ausdrückt. Er sitzt im Café Cat, der einzigen Beiz in Niederscherli bei Köniz, wo er lebt, die Arme vor sich verschränkt, die kräftigen Hände ruhen in den Ellenbeugen.

Was der Student Hojac (25) fast beiläufig als «abgeschlossenes Projekt» erwähnt, ist eine körperliche und mentale Höchstleistung. Mit einem Minimum an Ausrüstung startete er um Mitternacht in Stechelberg zuhinterst im Lauterbrunnental und stieg allein und unangeseilt in nur fünf Stunden über 3000 Höhenmeter zum Gipfel der Jungfrau hoch.

Dort entfaltete er den im Rucksack mitgeführten Gleitschirm, flog hinunter zum Jungfraujoch und kletterte ohne Verzug auf den Mönch, wo der Wind «leider», wie Hojac sagt, aus der falschen Richtung blies für einen Gleitschirmflug.

Also eilte er zu Fuss über den messerscharfen Nordostgrat hinab ins südliche Eigerjoch, querte hinüber zum Eiger und bestieg über den Südwestgrat den Gipfel.

Auf dem Genferpfeiler unweit des Eigergipfels packte der junge Hochleistungsalpinist erneut den Gleitschirm aus und schwebte hinunter nach Grindelwald, wo er, gemäss seiner Stoppuhr, 11 Stunden und 43 Minuten nach dem Start in Stechelberg landete. So schnell wie keiner vor ihm – und pünktlich zum Mittagessen.

Getroffen von Stecks Tod

Man kann fast nicht anders, als sich von Hojacs Effort an Ueli Steck erinnert zu fühlen. Ziemlich genau vor einem Jahr klet­terte Steck von Grindelwald aus in schwindelerregendem Tempo über die Gipfel von Eiger, Mönch und Jungfrau, ehe er nach Stechelberg abstieg, wo er mit einem Freund zum Znacht abgemacht hatte. Steck brauchte gut 16 Stunden, hatte allerdings keinen Gleitschirm dabei.

Als Hojac am 30. April dieses Jahres die ersten Nachrichten über Ueli Stecks tödlichen Absturz am Nuptse las, weigerte er sich, sie zu glauben. Die offizielle Bestätigung von Stecks Tod «hat mich heftig getroffen», erinnert er sich. Der weltbekannte Spitzenalpinist war sein Mentor, mit dem er sich oft zum Training traf.

2015 stellten Steck und Hojac den Team-Speedrekord im Durchstieg der Eigernordwand auf, und noch letzten Dezember gelang den beiden ein besonderer Coup: Steck landete von Belgien kommend in Zürich, und am gleichen Nachmittag kletterte er mit Hojac noch kurz durch die Nordwand auf den Eiger. Zum Znacht waren Steck und Hojac retour.

Kleingeredetes Risiko

«Wenn man so intensiv zusammen in den Bergen unterwegs ist, tritt das Alpinistische in den Hintergrund, das Menschliche wird wichtiger», sagt Hojac. Ueli Steck sei ein sehr guter Freund gewesen, der seine Erfahrung «unglaublich bereitwillig» mit ihm als aufstrebendem Newcomer geteilt habe. Stecks Tod habe bei ihm schwierige Fragen ins Bewusstsein katapultiert, sagt Hojac.

Er renne zwar nicht wie früher Steck ohne Seil mit Rekordambitionen die Eigernordwand hoch, aber «im Prinzip mache ich schon das Gleiche wie er»: Sehr schnell in hohen Schwierigkeitsgraden klettern, damit bisher als unmöglich eingestufte Touren in den Bereich des Machbaren rücken.

Steck sei an einer Stelle verunfallt, die für sein Können nicht besonders schwierig war, «ganz klar», sagt Hojac, «so etwas könnte auch mir zustossen». Es stimme, findet er, dass das Risiko in Alpinistenkreisen gerne klein­geredet werde. Man denke halt, es werde einen schon nicht treffen. Dabei sei klar: Beim Bergsteigen könne etwas passieren, dessen «bin ich mir bewusst».

Auf der anderen Seite werde die Risikodiskussion in der Öffentlichkeit oft unsachlich aufgebauscht – geprägt auch von Bildern, die Ueli Steck salonfähig machte. Steck sei einer der Ersten gewesen, der seine Exploits am Berg mit Cine­flex-Kamerasystemen aus dem Helikopter aufnehmen liess.

Aus dieser Perspektive sah man das kleine Männchen Steck allein an monströsen Bergen klettern, sich mit Pickeln und den Frontzacken der Steigeisen über dem Abgrund haltend, am Götterquergang der Eigerwand etwa.

Unfassbar für Laien, und «auch mir läuft es kalt den Rücken hinunter, wenn ich das im Film sehe», sagt Hojac – obschon er diese Stellen aus eigener Erfahrung bestens kennt.

Wenn man selber dort stehe und klettere, fühle man sich ganz anders. Die Eigernordwand sei «viel flacher, als sie den Leuten erscheint, die sie nur von Filmaufnahmen kennen».

«Die Eigernordwand ist viel flacher, als sie den Leuten erscheint, die sie nur von Filmaufnahmen kennen.»Nicolas Hojac

Keine Steck-Kopie

Überhaupt: Wer so viel in exponiertem Gelände unterwegs sei wie er, bewege sich gewandter und entwickle einen fast natürlichen Umgang mit Gefahren, sagt Hojac. Für ihn sei klar, dass er eine Tour abbreche, wenn plötzlich das Bauchgefühl nicht mehr stimme.

Diesen Draht zur Intuition zu behalten und ihn sich nicht von Ehrgeiz oder Routine kappen zu lassen, gehöre zu den grössten Herausforderungen für einen Profibergsteiger.

Professioneller Alpinist! Genau das (und nicht Bergführer) möchte Nicolas Hojac werden, vielleicht in Kombination mit seinem zivilen Beruf als Maschinenbauingenieur, für den er im Moment an der Fachhochschule Burgdorf studiert.

«Ich will auf meinem alpinistischen Weg möglichst weit in unbekanntes Gelände vorstossen», sagt er. Und zwar, wie er betont, nicht als Kopie von Ueli Steck, sondern als Athlet mit eigenständigem Profil.

«Ich will meinen ­alpinistischen Weg nicht als Kopie von Ueli Steck weiter­gehen, sondern als Athlet mit eigenständigem Profil.»Nicolas Hojac

Seit diesem Jahr gehört Hojac zum internationalen Athletenteam des Bergsportausrüsters Mammut, von dem er sein Equipment erhält und finanzielle Unterstützung für Expeditionen. «Natürlich muss ich dafür auch etwas leisten».

Zum Beispiel exponierte Abenteuer: In gut zwei Wochen fliegt Hojac für zwei Monate nach Pakistan, wo er mit den drei Jungalpinisten Lukas Hinterberger, Jonas Schild und Marco Berger am knapp 7000 Meter hohen K7 im Karakorum-Gebirge eine neue Route klettern will.

Es ist seine erste Expedition, die er selber organisiert, sie führt in eine sehr abgelegene Zone im auch politisch aufgewühlten ­pakistanisch-indischen Grenzgebiet. Logisch, sagt Hojac mit der Abgeklärtheit des Ingenieurs, eine Helikopterrettung sei dort ausgeschlossen.

Wenn etwas passiere, habe man «ein ernsthaftes Problem», deshalb müsse man stets mit etwas Sicherheitsreserve klettern. Aber klar: «Ich freue mich sehr darauf.»

Gut belegter Garagenplatz

Unschweizerisch kompromisslos investiert Hojac in seine alpinistische Karriere – obschon er in der urbanen Agglomeration Bern lebt und nicht in den Bergen.

Er versteht sich als Spitzensportler, 15 bis 20 Stunden pro Woche arbeitet er nach Trainingsplänen der Swiss Sportclinic Bern an seinem Körper, oft auf Ausdauerläufen, auf denen ihn gelegentlich seine Freundin begleitet.

Mitunter joggt er rasch auf den Niesen und fliegt mit dem Schirm retour. Sein knappes Budget hält er auch deshalb ein, weil er bei seinen Eltern wohnt, deren Autoeinstellplatz mittlerweile mit den alpinistischen Utensilien des Juniors ziemlich eng belegt ist.

Weit entwickelt ist Nicolas Hojacs Flair, die moderne Social-Media-Welt mit spektakulären Bildern und Clips zu versorgen, ohne die niemand von alpinistischen Grosstaten Kenntnis nähme. In Pakistan wird er auch in alpinistischen Extremlagen eigenhändig die Kamera führen.

Und ein paar Tage nach seiner wilden Tour über Jungfrau, Mönch und Eiger stieg der kühne, urbane ­alpinistische Jungunternehmer erneut hoch, um seinen Run entlang der Abgründe des weltberühmten Dreigestirns bildlich zu inszenieren. Für ihn war es «ein schönes Erlebnis». (Berner Zeitung)